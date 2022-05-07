　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

必追沉浸式互動體驗！「機智水保酷學堂」科教館、科工館巡迴展出

▲「機智水保酷學堂互動巡迴展」讓水保知識不再只是文字，也能透過科技親身體驗。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

5月到11月是臺灣的梅雨、颱風、豪雨季，為了提高民眾防災意識，農委會水土保持局訂定5月為「水土保持月」，並啟動一系列串教育推廣活動，今年特別以「機智A水保大家Ｉ瞭解」為口號，推出「機智水保酷學堂互動巡迴展」，讓水保知識不再只是文字，也能透過科技親身體驗。

▲▼2022機智水保酷學堂互動巡迴展,水保月啟動記者會,沈浸式互動展,互動闖關,科技創意遊戲,AR遊戲,國立臺灣科學教育館。（圖／記者姜國輝攝）

▲機智水保酷學堂互動巡迴展暨水保月正式啟動。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

農委會副主委陳駿季表示，「全臺灣的坡地大概有70多萬公頃，住了非常多人，也有非常多旅遊活動，所以我們透過水土保持月，來向所有民眾宣導，怎麼樣去防災、減災跟避災。」

▲▼2022機智水保酷學堂互動巡迴展,水保月啟動記者會,沈浸式互動展,互動闖關,科技創意遊戲,AR遊戲,國立臺灣科學教育館。（圖／記者姜國輝攝）

▲機智水保酷學堂互動巡迴展共有8大展區。

水保局長李鎮洋指出，5月起臺灣進入汛期，適逢母親節到來，希望能號召更多人加入守護大地母親的行列，除了藉由有趣的、科學性的展演，吸引大朋友小朋友來學習外，從5月開始，全臺北中南東各地也會接力展開與水土保持有關的宣導活動。

▲▼2022機智水保酷學堂互動巡迴展,水保月啟動記者會,沈浸式互動展,互動闖關,科技創意遊戲,AR遊戲,國立臺灣科學教育館。（圖／記者姜國輝攝）

▲MR沉浸式體驗極端氣候。

▲▼2022機智水保酷學堂互動巡迴展,水保月啟動記者會,沈浸式互動展,互動闖關,科技創意遊戲,AR遊戲,國立臺灣科學教育館。（圖／記者姜國輝攝）

▲AR互動繪本故事屋。

▲▼2022機智水保酷學堂互動巡迴展,水保月啟動記者會,沈浸式互動展,互動闖關,科技創意遊戲,AR遊戲,國立臺灣科學教育館。（圖／記者姜國輝攝）

▲大規模崩塌防減災VR。

▲必追沉浸式互動體驗！「機智水保酷學堂」科教館、科工館巡迴展出。（圖／水保局提供）

▲觸控電子書。

融合多元、創意、互動、科技等元素的「機智水保酷學堂互動巡迴展」，以時下正夯的元宇宙概念設計，共有8大展區，從水保艦隊成軍出擊、MR沉浸式體驗極端氣候、AR互動繪本故事屋、大規模崩塌防減災VR等各式科技闖關遊戲，到拼圖、桌遊以及繪本，虛實整合的教材與教具，都把生硬難懂的水保知識，變得輕鬆有趣，讓大小朋友能邊玩邊學習。

▲▼2022機智水保酷學堂互動巡迴展,水保月啟動記者會,沈浸式互動展,互動闖關,科技創意遊戲,AR遊戲,國立臺灣科學教育館。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼「機智水保酷學堂」虛實整合水保相關教具、教材。

▲▼2022機智水保酷學堂互動巡迴展,水保月啟動記者會,沈浸式互動展,互動闖關,科技創意遊戲,AR遊戲,國立臺灣科學教育館。（圖／記者姜國輝攝）

科教館館長劉火欽說，「你可以跟裡面的投影去互動，手按下去的時候，它可能有一些反應，你答對、答錯，上面也可以顯示出來，學生會有很大的參與感，過程中也會學到很多知識，我想這是一個『專業級』的展覽。」

▲▼2022機智水保酷學堂互動巡迴展,水保月啟動記者會,沈浸式互動展,互動闖關,科技創意遊戲,AR遊戲,國立臺灣科學教育館。（圖／記者姜國輝攝）

▲集滿票卡能兌換繪本。

「機智水保酷學堂互動巡迴展」分為北南兩個場次，即日起到10/2在臺北科學教育館3樓特展區展出，10/18起將移師高雄科學工藝博物館展至12/18，不但入場免費，集滿票卡還能兌換繪本，更有機會把小涵娃娃「夾」回家，趕快把握時間來闖關。(行政院農委會水土保持局廣告)

▲▼2022機智水保酷學堂互動巡迴展,水保月啟動記者會,沈浸式互動展,互動闖關,科技創意遊戲,AR遊戲,國立臺灣科學教育館。（圖／記者姜國輝攝）

▲免費看展還有機會把小涵娃娃「夾」回家。

►這台899元的小機器，讓你立刻有「光滑嫩肌」！

ET快訊
快訊／新北老師隱匿確診外出打麻將！　遭重罰200萬
「幼兒園裝沒事」害全家染疫！　媽虛弱戴氧氣罩
快訊／新北確診孕婦搶救3天不治！　胎兒昨逝世
快訊／汐止國泰急診塞爆！　侯友宜急喊話中央
PCR緊繃！　醫曝內部情況混亂：患者買不到快篩就掛號
郁方580萬奧迪「二手價68萬」賣掉了！　買家火速看車給錢
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄首創「小兒快篩陽性門診」今啟動！　9醫院4採檢站一次看

口罩國家隊員工確診　老闆不停工逼上班...台南衛生局說話了

新北確診孕婦高燒昏迷！搶救3天今晨逝世　胎兒昨不治

撐不住了！新竹客運「桃竹苗」34路線全面停駛　9／14走入歷史　　

中橫關原段「坍塌嚴重明隧道遭埋」搶修困難　通車再延至6月初

「幼兒園裝沒事」害全家染疫　媽虛弱戴氧氣罩！網轟別人孩死不完

確診嬰插管、ICU比例低「壓縮重症兒醫療」！　台大醫：壓力將引爆

明天母親節！星空中的康乃馨　從遙遠宇宙獻上祝福

避免學生確診隔離無法應考！　高雄國三生5／9即可改採線上教學

快訊／「快篩陽=確診」怎認定？電子圍籬取消？　陳時中14:00說明

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

【Fred吃上癮】愛心早餐第一首選！炭烤豬排總匯三明治

【Fred吃上癮】清冰箱換季料理！麻辣鍋底乾拌滷味

瑪莎惡少看守所吃得好　被害母怒：變得白又胖

【Fred吃上癮】Taco Tuesday！星期二的豐盛！墨西哥辣味豬五花

選舉造勢里民太熱情！　「激動毛鐵粉」追車歡迎

載瓦斯被擦撞鋼瓶斜坡狂滾　阿姨手刀衝出來！帥氣救援

高雄首創「小兒快篩陽性門診」今啟動！　9醫院4採檢站一次看

口罩國家隊員工確診　老闆不停工逼上班...台南衛生局說話了

新北確診孕婦高燒昏迷！搶救3天今晨逝世　胎兒昨不治

撐不住了！新竹客運「桃竹苗」34路線全面停駛　9／14走入歷史　　

中橫關原段「坍塌嚴重明隧道遭埋」搶修困難　通車再延至6月初

「幼兒園裝沒事」害全家染疫　媽虛弱戴氧氣罩！網轟別人孩死不完

確診嬰插管、ICU比例低「壓縮重症兒醫療」！　台大醫：壓力將引爆

明天母親節！星空中的康乃馨　從遙遠宇宙獻上祝福

避免學生確診隔離無法應考！　高雄國三生5／9即可改採線上教學

快訊／「快篩陽=確診」怎認定？電子圍籬取消？　陳時中14:00說明

毒販判30年落網...警車上「落淚痛哭」　女友柔喊：會等你出來！

快訊／新北國小師隱匿確診外出K歌、打麻將　衛生局重罰200萬

大法庭裁定之爭　何俊英：回歸人民需要　人民關心刑度是否妥適

上海市委下軍令狀！　堅持動態清零「打贏上海保衛戰」

高雄首創「小兒快篩陽性門診」今啟動！　9醫院4採檢站一次看

揪小6女童車震...握鳥問「像不像排檔桿」　1顆痣讓淫狼重判10年

侯友宜撂重話「絕不寬貸」　國小老師隱匿染疫打麻將「該罰」

蔡英文預告將進口1億劑快篩　蘇貞昌：供應充足不必囤積

互喵一眼爆衝突　桌遊店12人「店內打到街上」警鳴槍逮人

高登環球快篩標案爭議延燒　侯友宜：地方尊重中央採購權

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

高雄20歲女確診被旅館趕出！台南街頭攔警車求救

她喉嚨痛炸「自費PCR、快篩都陰」　真相哭了

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

診所可做PCR名單一次看！秒懂防疫新制9大QA

她批陳時中說幹話：我有快篩幹嘛排隊　事影片還原現場

陳時中「我有快篩幹嘛排隊？」　王鴻薇：盡會幹話帝

Omicron流感化不見得是好事　醫曝「最恐怖流感」：死亡率21%

情侶相約驗性病　醫驚「妹妹菜園茂盛」他秒喊切

今午後變天　明起2道梅雨鋒面攜雷雨

確診孕婦高燒送醫！搶救2天腹中胎兒不治

即／台中+1890　10大足跡熱點：旱溪夜市、逢甲夜市

30餘名郵差確診　中華郵政證實

單日爆3.6萬例「恐藏黑數」　專家警告：第二波死亡潮來襲

更多熱門

相關新聞

《MetaCity M》正式宣布　LISA擔任全球代言人

《MetaCity M》正式宣布　LISA擔任全球代言人

由Gamamobi研發的全球首款「開放世界元宇宙手遊」《MetaCity M》正式宣佈，將由韓國頂級娛樂經紀公司YG旗下紅遍亞太歐美的女團BLACKPINK成員LISA擔任全球代言人，她的親民甜美正符合現在席捲全球的《MetaCity M》元宇宙世界，讓全球相當期待兩者未來將會帶來什麼樣的驚喜火花。

宏達電4月營收2.09億元　月減逾2億

宏達電4月營收2.09億元　月減逾2億

蔡英文與Meta啟動亞洲第一座「元宇宙」　盼培育更多護國神山

蔡英文與Meta啟動亞洲第一座「元宇宙」　盼培育更多護國神山

獸醫痛心用不該用的藥！農委會宣布簡化取得

獸醫痛心用不該用的藥！農委會宣布簡化取得

陳吉仲還會續當農業部長？　農委會回應了

陳吉仲還會續當農業部長？　農委會回應了

關鍵字：

機智水保酷學堂互動巡迴展農委會水土保持局水保月科教館科工館元宇宙展覽MRARVR

讀者迴響

熱門新聞

跟跳劉畊宏健身操！女粉身材變化網羨炸

高雄20歲女確診被旅館趕出！台南街頭攔警車求救

19歲妹喜嫁矮個大叔！　新郎1特長秒贏眾普男

媽告別式在母親節前夕！陳志強低頭「看最後一面」忍淚

賀瓏台上突脫稿遭警告！

她頭破竟被護理師脫衣揉胸！醫院付45萬封口費

她喉嚨痛炸「自費PCR、快篩都陰」　真相哭了

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

婚後秒變勞碌命3星座女公開！

她暈船愛上炮友　在「保險套戳洞」遭判6個月

網紅揭勾惡雙標黑歷史酸爆：戴著面具的黃安

國道閃車失控撞護欄　妻子拋飛慘死

快訊／昆凌生了！　周杰倫罕見「曝光三女兒正臉超Q照」

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

百萬網紅「半年遭尪家暴4次」被打到臉變形　痛哭曝瀕死過程

更多

最夯影音

更多
60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》
休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

【Fred吃上癮】愛心早餐第一首選！炭烤豬排總匯三明治

【Fred吃上癮】愛心早餐第一首選！炭烤豬排總匯三明治

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面