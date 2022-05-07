必追沉浸式互動體驗！「機智水保酷學堂」科教館、科工館巡迴展出

▲「機智水保酷學堂互動巡迴展」讓水保知識不再只是文字，也能透過科技親身體驗。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

5月到11月是臺灣的梅雨、颱風、豪雨季，為了提高民眾防災意識，農委會水土保持局訂定5月為「水土保持月」，並啟動一系列串教育推廣活動，今年特別以「機智A水保大家Ｉ瞭解」為口號，推出「機智水保酷學堂互動巡迴展」，讓水保知識不再只是文字，也能透過科技親身體驗。

▲機智水保酷學堂互動巡迴展暨水保月正式啟動。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

農委會副主委陳駿季表示，「全臺灣的坡地大概有70多萬公頃，住了非常多人，也有非常多旅遊活動，所以我們透過水土保持月，來向所有民眾宣導，怎麼樣去防災、減災跟避災。」

▲機智水保酷學堂互動巡迴展共有8大展區。

水保局長李鎮洋指出，5月起臺灣進入汛期，適逢母親節到來，希望能號召更多人加入守護大地母親的行列，除了藉由有趣的、科學性的展演，吸引大朋友小朋友來學習外，從5月開始，全臺北中南東各地也會接力展開與水土保持有關的宣導活動。

▲MR沉浸式體驗極端氣候。

▲AR互動繪本故事屋。

▲大規模崩塌防減災VR。

▲觸控電子書。

融合多元、創意、互動、科技等元素的「機智水保酷學堂互動巡迴展」，以時下正夯的元宇宙概念設計，共有8大展區，從水保艦隊成軍出擊、MR沉浸式體驗極端氣候、AR互動繪本故事屋、大規模崩塌防減災VR等各式科技闖關遊戲，到拼圖、桌遊以及繪本，虛實整合的教材與教具，都把生硬難懂的水保知識，變得輕鬆有趣，讓大小朋友能邊玩邊學習。

▲▼「機智水保酷學堂」虛實整合水保相關教具、教材。

科教館館長劉火欽說，「你可以跟裡面的投影去互動，手按下去的時候，它可能有一些反應，你答對、答錯，上面也可以顯示出來，學生會有很大的參與感，過程中也會學到很多知識，我想這是一個『專業級』的展覽。」

▲集滿票卡能兌換繪本。

「機智水保酷學堂互動巡迴展」分為北南兩個場次，即日起到10/2在臺北科學教育館3樓特展區展出，10/18起將移師高雄科學工藝博物館展至12/18，不但入場免費，集滿票卡還能兌換繪本，更有機會把小涵娃娃「夾」回家，趕快把握時間來闖關。(行政院農委會水土保持局廣告)

▲免費看展還有機會把小涵娃娃「夾」回家。