富藝斯香港春季拍賣！尼古拉斯·帕爾蒂《雙人肖像》與緬甸鴿血紅耳環亮眼登場

▲左：尼古拉斯．帕爾蒂《雙人肖像》。粉彩 畫布，2016年作，© Nicolas Party。右：4.03及4.04克拉「緬甸鴿血紅」珍稀天然紅寶石配鑽石耳環一對，紅寶石未經加熱處理。

生活中心／綜合報導

富藝斯香港春季「二十世紀及當代藝術和設計」日間及晚間拍賣及「珠寶和翡翠」即將於6月21至23日登場。去年儘管疫情肆虐，全球拍賣仍不斷交出漂亮成績。今年富藝斯春季拍賣也將持續帶來亮眼的拍品，表現令人期待。此次預展將於台北BELLAVITA 寶麗廣塲《藝文空間》舉行，率先目睹本季二十世紀及當代藝術及珠寶兩大收藏門類精選拍品。

尼古拉斯．帕爾蒂（Nicolas Party）是少數以粉彩做為創作媒材的藝術家，此次帶來的《雙人肖像》將此媒材發揮到極致，高飽和的柑橘色調與粉彩的無常及纖細感形成鮮明對比。畫面中的角色性別模糊，身份難以被界定，二者之間的關係散發著既親密又疏離的張力，令人捉摸不透。

而領銜本季珠寶拍賣的為一對瑰豔非凡的「緬甸鴿血紅」紅寶石配鑽石耳環，紅寶石各重4.04及4.03克拉，尺寸驚人，另配共重9.89克拉的圓形鑽石。兩顆紅寶石淨度極高，色相飽和迷人，擁有如此尺寸的緬甸紅寶石實屬世間難求。

▲斯科特．卡恩《音景》。油彩 麻布，2008年作。

美國藝術家斯科特．卡恩（Scott Kahn）以透過記憶、體驗和情感呈現極具氛圍的風景而著稱。在他的畫筆下，天空中的每一朵雲，水中的每一道波紋都刻畫入微。畫面四周的樹叢圈起一層安全感，彷彿在這裡，我們可以安靜的聆聽來自遠方的浪濤聲。

▲奈良美智《無題》。壓克力 畫布，1991年作，©奈良美智。

創作於1991年的《無題》是奈良美智（Yoshitomo Nara）在德國杜塞爾多夫藝術學院留學時期所作。在德國獨自留學的奈良美智因不擅德語而無法順暢地與周遭的人溝通，畫面中的小女孩置身於一片水窪中，小小的身體彷若一片孤島，手中持有的物件代替了語言，為奈良美智心中的小孩道出隻身於異鄉之心境。

▲喬治．馬修《離別的回憶》。油彩 畫布，1985年作，ⓒ Georges Mathieu / ADAGP, Paris - SACK, Seoul, 2022。

喬治．馬修（Georges Mathieu）是歐洲戰後抒情抽象的奠基者之一。為了突破傳統的繪畫框架，他追求透過疾速且直覺式的作畫過程，屏除所有意識的干擾及任何多餘的思考，在一個專注且狂喜的狀態中，激發出兼具力量及詩意的畫面。

▲彩色鑽石手鏈，彩色鑽石共重約125.76克拉。

本季拍賣呈現一件彩色鑽石手鏈，由259顆方形切割天然彩鑽組成，共重 125.76 克拉，精美絕倫，配以淺粉紅、紫色、灰色、黃色、橙色和綠色鑽石，五彩紛呈，盡顯新春的華美韶光。

▲「緬甸鴿血紅」天然紅寶石配鑽石項鏈及手鏈套裝，紅寶石未經加熱處理。

精選紅寶石亮點包含一件瑰麗非凡的紅寶石配鑽石項鍊，鑲嵌34顆橢圓形及枕形「緬甸鴿血紅」紅寶石，與搭配的鑽石皆為大小漸變的排列，極具層次之美，是一件在任何人頸上都能展現光芒的上乘之作。另一焦點是一條天然紅寶石配鑽石手鍊，由16顆「緬甸鴿血紅」紅寶石組成，並透過精細的鏤空設計襯以不同形狀切割的鑽石。隱形鑲嵌的紅寶輪廓更加烘托出中央紅寶石的萬丈魅力，鑄就氣派而優雅的設計。

▲5.35克拉「哥倫比亞」天然祖母綠配鑽石戒指，祖母綠未經淨度處理。

此次預展另帶來一件天然「哥倫比亞」祖母綠配鑽石戒指，寶石晶體極為通透，未經任何淨度處理，珍罕非凡，極具收藏價值。祖母綠的魅力經久不衰，今時今日市場對它的需求亦有增無減。近年來祖母綠的市場價格一直居高不下，買家對未經處理的稀有祖母綠更是趨之若鶩。

富藝斯香港2022年春季拍賣

二十世紀及當代藝術和設計 日間及晚間拍賣

珠寶和翡翠

台北預展

6/4 (六) – 6/5(日) 11am – 6pm

BELLAVITA 寶麗廣塲B1《藝文空間》

台北市信義區松仁路28號

參觀採預約實名制

線上預約

電話預約：（02）2758-5505

電郵預約：taiwanoffice@phillips.com