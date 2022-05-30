　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

富藝斯香港春季拍賣！尼古拉斯·帕爾蒂《雙人肖像》與緬甸鴿血紅耳環亮眼登場

▲▼富藝斯,香港,春季,當代藝術,設計,珠寶,翡翠,拍賣,台北,展覽。（圖／富藝斯提供）

▲左：尼古拉斯．帕爾蒂《雙人肖像》。粉彩 畫布，2016年作，© Nicolas Party。右：4.03及4.04克拉「緬甸鴿血紅」珍稀天然紅寶石配鑽石耳環一對，紅寶石未經加熱處理。

生活中心／綜合報導

富藝斯香港春季「二十世紀及當代藝術和設計」日間及晚間拍賣及「珠寶和翡翠」即將於6月21至23日登場。去年儘管疫情肆虐，全球拍賣仍不斷交出漂亮成績。今年富藝斯春季拍賣也將持續帶來亮眼的拍品，表現令人期待。此次預展將於台北BELLAVITA 寶麗廣塲《藝文空間》舉行，率先目睹本季二十世紀及當代藝術及珠寶兩大收藏門類精選拍品。

尼古拉斯．帕爾蒂（Nicolas Party）是少數以粉彩做為創作媒材的藝術家，此次帶來的《雙人肖像》將此媒材發揮到極致，高飽和的柑橘色調與粉彩的無常及纖細感形成鮮明對比。畫面中的角色性別模糊，身份難以被界定，二者之間的關係散發著既親密又疏離的張力，令人捉摸不透。

而領銜本季珠寶拍賣的為一對瑰豔非凡的「緬甸鴿血紅」紅寶石配鑽石耳環，紅寶石各重4.04及4.03克拉，尺寸驚人，另配共重9.89克拉的圓形鑽石。兩顆紅寶石淨度極高，色相飽和迷人，擁有如此尺寸的緬甸紅寶石實屬世間難求。

▲▼富藝斯,香港,春季,當代藝術,設計,珠寶,翡翠,拍賣,台北,展覽。（圖／富藝斯提供）

▲斯科特．卡恩《音景》。油彩 麻布，2008年作。

美國藝術家斯科特．卡恩（Scott Kahn）以透過記憶、體驗和情感呈現極具氛圍的風景而著稱。在他的畫筆下，天空中的每一朵雲，水中的每一道波紋都刻畫入微。畫面四周的樹叢圈起一層安全感，彷彿在這裡，我們可以安靜的聆聽來自遠方的浪濤聲。

▲▼富藝斯,香港,春季,當代藝術,設計,珠寶,翡翠,拍賣,台北,展覽。（圖／富藝斯提供）

▲奈良美智《無題》。壓克力 畫布，1991年作，©奈良美智。

創作於1991年的《無題》是奈良美智（Yoshitomo Nara）在德國杜塞爾多夫藝術學院留學時期所作。在德國獨自留學的奈良美智因不擅德語而無法順暢地與周遭的人溝通，畫面中的小女孩置身於一片水窪中，小小的身體彷若一片孤島，手中持有的物件代替了語言，為奈良美智心中的小孩道出隻身於異鄉之心境。

▲▼富藝斯,香港,春季,當代藝術,設計,珠寶,翡翠,拍賣,台北,展覽。（圖／富藝斯提供）

▲喬治．馬修《離別的回憶》。油彩 畫布，1985年作，ⓒ Georges Mathieu / ADAGP, Paris - SACK, Seoul, 2022。

喬治．馬修（Georges Mathieu）是歐洲戰後抒情抽象的奠基者之一。為了突破傳統的繪畫框架，他追求透過疾速且直覺式的作畫過程，屏除所有意識的干擾及任何多餘的思考，在一個專注且狂喜的狀態中，激發出兼具力量及詩意的畫面。

▲▼富藝斯,香港,春季,當代藝術,設計,珠寶,翡翠,拍賣,台北,展覽。（圖／富藝斯提供）

▲彩色鑽石手鏈，彩色鑽石共重約125.76克拉。

本季拍賣呈現一件彩色鑽石手鏈，由259顆方形切割天然彩鑽組成，共重 125.76 克拉，精美絕倫，配以淺粉紅、紫色、灰色、黃色、橙色和綠色鑽石，五彩紛呈，盡顯新春的華美韶光。

▲▼富藝斯,香港,春季,當代藝術,設計,珠寶,翡翠,拍賣,台北,展覽。（圖／富藝斯提供）

▲「緬甸鴿血紅」天然紅寶石配鑽石項鏈及手鏈套裝，紅寶石未經加熱處理。

精選紅寶石亮點包含一件瑰麗非凡的紅寶石配鑽石項鍊，鑲嵌34顆橢圓形及枕形「緬甸鴿血紅」紅寶石，與搭配的鑽石皆為大小漸變的排列，極具層次之美，是一件在任何人頸上都能展現光芒的上乘之作。另一焦點是一條天然紅寶石配鑽石手鍊，由16顆「緬甸鴿血紅」紅寶石組成，並透過精細的鏤空設計襯以不同形狀切割的鑽石。隱形鑲嵌的紅寶輪廓更加烘托出中央紅寶石的萬丈魅力，鑄就氣派而優雅的設計。

▲▼富藝斯,香港,春季,當代藝術,設計,珠寶,翡翠,拍賣,台北,展覽。（圖／富藝斯提供）

▲5.35克拉「哥倫比亞」天然祖母綠配鑽石戒指，祖母綠未經淨度處理。

此次預展另帶來一件天然「哥倫比亞」祖母綠配鑽石戒指，寶石晶體極為通透，未經任何淨度處理，珍罕非凡，極具收藏價值。祖母綠的魅力經久不衰，今時今日市場對它的需求亦有增無減。近年來祖母綠的市場價格一直居高不下，買家對未經處理的稀有祖母綠更是趨之若鶩。

富藝斯香港2022年春季拍賣
二十世紀及當代藝術和設計 日間及晚間拍賣
珠寶和翡翠

台北預展
6/4 (六) – 6/5(日) 11am – 6pm
BELLAVITA 寶麗廣塲B1《藝文空間》
台北市信義區松仁路28號

參觀採預約實名制
線上預約
電話預約：（02）2758-5505
電郵預約：taiwanoffice@phillips.com

►外帶咖啡不知不覺傷荷包！自己煮省錢又好喝

ET快訊
颱風重創「巨龍山莊」募資重建　溫泉大亨詐3000萬逆轉遭起訴
楊小黎確診2周「半夜突胸悶昏倒」！　送急診：這次真的撐不下去
鋒面漸逼近有「旺盛雷陣雨」　北台灣迎豪大雨！端午連假雨區擴大
又一間麥當勞結束營業！　10年時光掰掰
快訊／綠營人數優勢通過修法　陳水扁國務機要費正式除罪
客機「解體斷成多截」！　墜機地點畫面曝
快訊／2歲童爸爸首出面落淚！　痛批：81分鐘到底發生什麼
快訊／消失的81分鐘？2歲童父親討真相　侯友宜回應了
LIVE／沒拿到隔離通知書怎辦？　唐鳳教你「補發新功能」看這
2歲兒確診亡！父淚求81分鐘通聯　醫曝關鍵1點：沒理由說等
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本富豪割愛巴斯奇亞名畫飆出22.3億高價　推估畫留台灣

「很多孩子走了」就是謠言！律師嘆：李文亮才叫做沒言論自由

34週孕婦確診突肚痛！掛急診「隨時要生」　只求1事網心疼

鋒面漸逼近有「旺盛雷陣雨」　北台灣迎豪大雨！端午連假雨區擴大

又一間麥當勞熄燈！「中和連城店」5／29歇業　10年時光掰掰

快訊／中和2歲童爸爸首出面落淚！　痛批：81分鐘到底發生什麼

快訊／鬆綁邊境縮短檢疫天數？陳時中下午2點記者會說明

富藝斯香港春季拍賣！尼古拉斯·帕爾蒂《雙人肖像》與緬甸鴿血紅耳環亮眼登場

2歲兒確診亡！父淚求公布81分鐘通聯　醫曝「關鍵1點」：沒理由說等

確診通知同事快篩「她有小孩」　熱心人妻遭嗆一句話傻眼

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

「很多孩子走了」就是謠言！律師嘆：李文亮才叫做沒言論自由

34週孕婦確診突肚痛！掛急診「隨時要生」　只求1事網心疼

鋒面漸逼近有「旺盛雷陣雨」　北台灣迎豪大雨！端午連假雨區擴大

又一間麥當勞熄燈！「中和連城店」5／29歇業　10年時光掰掰

快訊／中和2歲童爸爸首出面落淚！　痛批：81分鐘到底發生什麼

快訊／鬆綁邊境縮短檢疫天數？陳時中下午2點記者會說明

富藝斯香港春季拍賣！尼古拉斯·帕爾蒂《雙人肖像》與緬甸鴿血紅耳環亮眼登場

2歲兒確診亡！父淚求公布81分鐘通聯　醫曝「關鍵1點」：沒理由說等

確診通知同事快篩「她有小孩」　熱心人妻遭嗆一句話傻眼

「每天承受撕心裂肺的疼痛！」中和2歲童重症亡　爸心碎淚求1件事

「國民女友」羅嘉翎奧地利公開賽摘銅　中華隊累計2金2銅

奈及利亞通報今年首例「猴痘死亡」　1月以來累計21例確診

潘瑋柏千萬「錶王」+1　中東限定紅寶石版華麗至極

北韓疑「偷解封」害疫情反彈！　時隔3日再破10萬例

伊拉克爆恐怖「出血熱」無藥醫　恐噴鼻血噴到死！已飆破百例

「很多孩子走了」就是謠言！律師嘆：李文亮才叫做沒言論自由

日農田驚見數顆「異形蛋」！網瘋傳外星來的...真實身分曝

學生確診「團體保險」可理賠！　條件、QA一表看懂

終於開放！台南廢棄軍營內的神秘林蔭隧道　前身竟是「戰車掩體」

蹲馬桶解不出　便祕男一用力竟「腦內爆血+血塊阻塞」送醫

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

生活熱門新聞

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

外出最好帶「這東西」　醫1招避免病毒跟回家

有症狀卻快篩陰？台大醫教「雙挖採檢」

34年基隆麥當勞8:00熄燈　上百人噴淚暴動

阿北被龜殼花咬　徒手抓蛇衝醫院

新北2歲童重症亡　爸心碎：消失81分鐘發生什麼

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

即／中和2歲童父首露面落淚　痛批：81分鐘到底發生什麼

專家：中南部不會演雙北慘況　2關鍵曝

超商冰品界霸主是誰！鄉民激推2強對決

更多熱門

相關新聞

香港：海外入境人士抵港須多做1次PCR

香港：海外入境人士抵港須多做1次PCR

香港政府29日宣布，調整適用於海外地區和台灣登機來港人士的登機前、抵港後核酸檢測規定，包含登機前核酸檢測陰性結果證明文件的多項放寬、曾感染新冠肺炎並已康復的來港人士的檢測放寬，以及入境人士抵港後須額外進行強制檢測等。

車上指侵女員工　色老闆還不耐煩：叫妳老公來接

車上指侵女員工　色老闆還不耐煩：叫妳老公來接

聖母廟景觀公園設計競圖活動開跑

聖母廟景觀公園設計競圖活動開跑

她逛街遇「活體招財貓」PO文釣出一排粉絲

她逛街遇「活體招財貓」PO文釣出一排粉絲

Omicron變異株BA.2.12.1疑殺入香港社區

Omicron變異株BA.2.12.1疑殺入香港社區

關鍵字：

富藝斯香港春季當代藝術設計珠寶翡翠拍賣台北展覽

讀者迴響

熱門新聞

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

外出最好帶「這東西」　醫1招避免病毒跟回家

失眠尻一槍好入睡？最美博士「一句話解答超幻滅」

交友APP篩選19間大學才能用！網見名單傻了

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

有症狀卻快篩陰？台大醫教「雙挖採檢」

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面