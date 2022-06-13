烏戰加劇緊張　智庫：全球核武數量將出現「冷戰以來」首度增長

▲全球的核武數量料將出現冷戰以來的首次增長。此為美國過去進行核試爆的資料圖。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）在13日發布最新研究，預計全球的核武數量在烏俄戰爭爆發後，將出現冷戰以來的首次增長，而使用核武的風險將是數十年來最大的一次。

綜合外媒報導，致力於研究衝突、軍備、軍備控制以及裁軍的SIPRI指出，俄羅斯入侵烏克蘭和西方對基輔的支持，加劇了英、美、中、法、俄、印度、以色列、北韓和巴基斯坦9個核大國之間的緊張關係。雖然全球核彈頭數量已從2021年1月的1萬3080枚，小幅下降至2022年1月的1萬2705枚，但核武風險仍在增加。

SIPRI表示，裁減軍備的時代似乎即將結束，全球核武升級的風險如今正處於冷戰後時期的最高點，SIPRI預計，全球的核武數量未來10年將出現增長，「冷戰結束後，全球核武數量首次開始增加的一刻很快就會到來」，除非擁有核武器的國家立即採取行動，否則全球核彈頭庫存數量很可能將出現數十年來的首次上升。

▲美、俄擁有全球90%以上核彈頭。（圖／翻攝自SIPRI官網）

數據顯示，如今全球估計有3732枚彈頭與導彈、戰機一起進行了相關部署，而其中約有2000枚俄羅斯或美國的彈頭正處於高度戰備狀態。SIPRI的大規模殺傷性武器計劃主任威爾弗雷德萬（Wilfred Wan）表示，「所有核大國都在增加或升級核武庫，同時強化核言論及核武在其軍事戰略中的作用。這樣的趨勢令人擔憂。」

擁有5977枚核彈頭的俄羅斯是世上擁有最多核武的國家。今年2月，俄羅斯總統普丁在入侵烏克蘭後，將國內的核威懾部隊提升至高度戒備狀態，還警告試圖阻止烏俄戰爭的西方國家和北約，持續干預俄國對烏克蘭的行動可能會讓世界面臨「前所未見的後果」。

數據顯示，儘管美國的核彈頭比俄羅斯少了大約550枚，但美俄兩國所擁有的核彈頭，佔據了全球的90%以上，而正在持續擴張其核武庫的中國，則估計有300多個新的導彈發射井。SIPRI董事會主席兼瑞典前首相勒文（Stefan Lofve）表示，「在人類和地球面臨一系列深刻而緊迫的共同挑戰之際，世界大國之間的關係進一步惡化，而這些挑戰只能通過國際合作來解決。」