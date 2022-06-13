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恐怖寄生上流！男導遊帶全家搬進豪宅　富婆就「失智」被掏空8.7億

▲▼中國男導遊掏空新加坡95歲富婆8.7億財產。（圖／翻攝自微博）

▲楊寅在法庭秀出照顧鍾慶春的照片，結果被傭人作證全是刻意擺拍。（圖／翻攝自微博）

記者張方瑀／綜合報導

新加坡一名高齡95歲的富婆跟好友到中國旅遊時，認識了一名當地男性導遊。導遊等富婆回國後，就不斷寫信噓寒問暖，表示「我們的心已緊貼在一起。」最終順利飛到新加坡與她相會，還順理成章搬進豪宅，並以男主人身分自居，之後更陸續轉移富婆大量財產，還把妻兒從中國接來同住。恐怖的是，富婆後來竟出現失智的症狀，直到她的外甥女到訪之後，整起事件才曝光。

▲▼中國男導遊掏空新加坡95歲富婆8.7億財產。（圖／翻攝自微博）

▲鍾慶春（左）和好友一起前往中國旅遊，結識了導遊楊寅（中）。（圖／翻攝自微博）

根據《聯合早報》報導，現年95歲的鍾慶春擁有鉅額財產，膝下無子的她在丈夫離世後，獨自和傭人們住在價值至少2500萬新幣（約台幣5.4億元）的豪宅中，名下還有近4000萬（約台幣8.7億元）的財產。她2006年和好友一起前往中國旅遊，結識了當地男性導遊楊寅，沒想到現年47歲的楊寅在鍾慶春回國後，不斷寫信噓寒問暖，希望能和她攀上關係。

楊寅在多封信中寫道，「我們彼此的心已經緊緊的貼在了一起，永不分離！」他最後在2009年如願以償飛到新加坡和鍾慶春相見，並順理成章的住進豪宅，還以男主人的身分自居。之後的5年就是鍾慶春惡夢的開始，楊寅不但將妻兒從中國接來同住，逼迫鍾慶春簽署授權書，由他負責所有財務，恐怖的是，鍾慶春開始出現失智的症狀。

▲▼中國男導遊掏空新加坡95歲富婆8.7億財產。（圖／翻攝自微博）

▲楊寅帶著全家到新加坡搬進鍾慶春的豪宅裡。（圖／翻攝自微博）

在鍾慶春失智期間，楊寅持續用計取得其信任，並於2010年及2012年兩度挪用資產、開設空殼音樂工作室、拍賣豪宅內的大量古董名畫和珠寶，更以偽造的身分替全家取得新加坡永住權，還對外自稱是商會理事。直到2014年，鍾慶春的外甥女到豪宅探視時，才發現家中住著陌生人，一氣之下帶著鍾慶春離開，並開始長達多年的官司。

▲▼中國男導遊掏空新加坡95歲富婆8.7億財產。（圖／翻攝自微博）

▲鍾慶春在外甥女（右﹚的陪同下出庭。（圖／翻攝自微博）

調查後發現，鍾慶春名下除了豪宅之外，幾乎所有現金和可變賣的財產，都已被楊寅挪移光了。根據2017年最終判決結果，楊寅面臨349項民事和刑事罪名，被判處總刑期11年2個月。《聯合早報》指出，楊寅9日已完成部分刑期，保釋出獄後立刻遭驅逐出境，目前已搭機返回南京，且永遠不得再入境。

鍾慶春和外甥女同住期間，身體狀況恢復良好，目前已經沒有失智的跡象，不過全案仍有500萬元新幣（約台幣1.8億元）未追回。鍾慶春在2017年受訪時曾被問到，是否要到中國追討這筆錢，她則淡淡笑著說，「值得嗎？過去就好了。」

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