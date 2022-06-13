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俄總統府副首長：「中國台灣」問題不能討價還價

▲▼俄羅斯總統府第一副首長基里延科（Sergey Kiriyenko）。（圖／翻攝推特「@CeyhunAsirov」） 

▲俄羅斯總統府第一副首長基里延科。（圖／翻攝推特「@CeyhunAsirov」）

文／中央社記者陳韻聿倫敦12日專電

主責俄羅斯內政與烏克蘭被占領區事務的俄羅斯總統府第一副首長基里延科今天表示，中國領導人習近平提出的「中國台灣」（Chinese Taiwan）問題，不是可以拿來討價還價的議題。

基里延科（Sergey Kiriyenko）是在一篇搭配6月12日俄羅斯國慶日「俄羅斯日」（Russia Day）、向烏克蘭被占領區民眾喊話的文章作出上述表示。

「俄羅斯日」創設於1992年，旨在紀念當時的蘇聯加盟共和國「俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國」人民代表大會於1990年6月12日宣告俄羅斯國家主權。這是俄羅斯爭取獨立、脫離蘇聯的重要一步。

俄羅斯2月24日全面侵略烏克蘭，進一步擴大2014年以來在烏東、烏南的占領區。俄語媒體援引知情人士說法指出，莫斯科正推動在烏東的新、舊占領區舉行「入俄公投」，以利將對烏「特別軍事行動」包裝成是為了保衛「心向俄羅斯歷史祖國」的當地民眾，但前提是俄羅斯武裝部隊和情報單位必須能在占領區穩定控制局勢。

在今天發布於俄羅斯大報「消息報」（Izvestia）網站的文章中，基里延科對總統蒲亭（Vladimir Putin）近日關於彼得大帝（Peter the Great）18世紀初對戰瑞典，並取得波羅的海沿岸土地是「拿回」俄羅斯疆域的說法表示肯定，並稱在18世紀下半與土耳其等民族對戰後，將今日烏克蘭東南部大片土地納入帝俄體制的凱薩琳女皇（Catherine the Great）在壯大俄羅斯方面同樣功績卓著。

基里延科寫道，「西方國家集體」（the collective West）見不得俄羅斯與「兄弟之邦」烏克蘭建立友好鄰國關係，因為西方長期以來處心積慮要削弱俄羅斯。蒲亭多次向西方國家領導人強調俄方對「俄屬」克里米亞（Crimea）和烏東頓巴斯地區（Donbas）「堅定不移」的立場，但西方置之不理。

基里延科指出，情勢發展至此，濱亞速海（Sea of Azov）以及赫松（Kherson）地區「俄羅斯人」展現自主意志的問題就像習近平提出的「中國台灣」問題，或是土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）提出的地中海各島主權歸屬問題一樣，都不能討價還價。

他提到，俄羅斯支持習近平的「全球安全倡議」。他指出，西方企圖將自己對世界未來的看法以及自己的利益強加於兩大核武強權俄羅斯和中國，刻意走上對抗道路的是西方。

基里延科寫道，俄方希望全球都不再出現「干涉各國和各民族內部事務」的現象。他並指控西方在印太區域建立新的軍事聯盟，對俄羅斯構成威脅。

基里延科宣稱，對其他為自身未來和世界觀奮鬥的民族和地區而言，在烏克蘭「被解放區」舉行公投的成功經驗將是重要象徵。他並稱，俄羅斯願意以民眾生活水準暫時下降為代價，投入大筆預算「重建」烏克蘭。

他向被俄軍「解放」的烏克蘭居民喊話，如今「俄羅斯日」也是「你們的節日」。

儘管莫斯科此前在台灣議題上已多次公開支持北京立場、重申「台灣是中國不可分割一部分」，在俄羅斯全面侵略烏克蘭，視國際法、國際協議與既定國界為無物後，像基里延科這樣身處莫斯科決策核心的人物發表台灣相關言論，格外值得關注。

基里延科是最接近蒲亭的官員之一，1990年代曾幫助蒲亭在政壇發跡，並在1998年以35歲之齡短暫擔任總理。他曾被視為「偏右自由派」，並曾與2015年遭暗殺的反蒲亭政治人物涅姆佐夫（Boris Nemtsov）共組政黨。

自蒲亭於2000年掌權以來，基里延科屢次在不同職位上為鞏固莫斯科統治核心的利益作出重大貢獻，包括大幅削弱各民族共和國和地方政府的權力、操作選舉。他的主責領域包括政黨政治、青年從政、公民運動、輿情工作、網路和社群媒體政策，以及大內、外宣。他也曾領導國營企業「俄羅斯核能」（Rosatom）10多年。

俄烏戰爭爆發後，基里延科是第一個親赴烏東俄軍占領區的高階官員。除了俄羅斯國內政治，他目前也主責烏克蘭占領區事務。有消息指出，他在俄烏戰爭爆發後日益激烈的莫斯科權力鬥爭中占有一定競爭優勢，原因包括他多年來與國安情治單位關係密切，以及利用職權積極在國內培養班底，俄烏戰爭也擴大了他的舞台。

美國、英國、日本、歐盟等皆已陸續對他發動制裁。

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