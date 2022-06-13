　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

6月至今「只有1天安寧」　美周日又連爆2槍擊！至少5死8傷

▲▼槍戰示意圖,犯罪現場,槍戰,駁火,槍擊,槍擊現場,命案現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國爆發一系列引發社會關注的大規模槍擊案，擁槍權及槍枝管制議題再度被推上風口浪尖。（示意圖／達志影像／美聯社）

者吳美依／綜合外電報導

美國周末又發生槍擊案，12日凌晨在加州、印第安那州先後發生持槍攻擊事件，合計至少5死8傷。根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）數據，截至6月12日，美國僅6月6日這一天沒有發生大規模槍擊案。

12日0時40分左右，加州墨西哥裔社區博伊爾高地（Boyle Heights）一場倉庫派對爆出槍響，疑似多人開火，導致2名罹難者當場死亡，第3人送抵醫院後宣告不治，3名死者皆為20多歲男性。另外還有年齡相仿的3男1女受傷，其中2男情況穩定，另一男傷勢危急，女子在現場接受治療後就離開了。

洛杉磯警方指出，倉庫爆發槍擊後，駐守保全似乎也有開火反擊。他們仍在調查犯案動機是否與幫派有關。

▲▼ 美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）羅伯小學24日槍擊案，學童逃出時滿臉驚恐。（圖／路透）

▲5月24日，德州尤瓦爾迪羅伯小學槍擊案，學童逃出時滿臉驚恐。（圖／路透）

同日凌晨2時左右，印第安那州夜店Playo's爆發槍擊案，加里市（Gary）警方抵達時，首先在入口處發現一名失去意識的34歲男子，身上有明顯槍傷，一進入室內又看見一名同樣失去意識的26歲女子。2名受害者送醫後宣告不治，另外還有4人中彈受傷，其中3人傷勢穩定，另外1人情況危急。

警方指出，這間夜店5年前以不同名字營業時，也曾發生槍案，造成一名25歲男子身亡。他們尚未透露，是否已經釐清犯案動機，目前也還沒逮捕任何嫌疑人。

「槍枝暴力檔案」數據指出，美國今年6月至少已經發生28起大規模槍擊案，光是上周末就有7起，儘管紐約州水牛城、德州尤瓦爾迪（Uvalde）槍擊案等一連串事件震驚社會，也讓槍枝及槍械管理的爭議再度推上全國爭論的風口浪尖，但實際上，並非每一起大規模槍擊案都會吸引全國關注。

►義大利鬆餅機下殺999元！鯛魚燒、甜甜圈都能做

ET快訊
公公回收「害2大2小中鏢」　第7天狂咳快篩陽堅持出門
南美館「地獄展」太狂！1張照吸3萬人　全場敲碗午夜場
無症狀確診　消防員冒「3後遺症」：突然覺得這路口好陌生
宜蘭自撞起火驚現焦屍！　車主兒：認不出是我爸
PLG球星現身派出所！　洗警車懺悔
Netflix宣布《魷魚遊戲》第2季開拍　「3角色」確定回歸
騎車飆速把人當娃娃甩！　後座女「大法師式」噴飛
北市凶宅要價4580萬　網一看驚呼「死者是大咖女星」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

最快下周開打！美FDA專家會議前分析：BNT疫苗對5歲↓孩童安全有效

恐怖寄生上流！男導遊帶全家搬進豪宅　富婆就「失智」被掏空8.7億

插iPhone瞬間嚇哭！日清推「杯麵手機充電器」　網跪求開賣醒腦小物

6月至今「只有1天安寧」　美周日又連爆2槍擊！至少5死8傷

俄總統府副首長：「中國台灣」問題不能討價還價

台灣等56個WTO成員聯合聲明　支持烏克蘭並關注糧食問題

俄軍炸橋阻烏軍退路！　烏東州長：北頓內茨克估1至2天失守

2英國志願兵在烏東遭判死　頓內茨克領導人：沒有特赦的餘地

美反槍枝遊行當天又爆槍擊！　肯塔基州青少年5中彈1命危

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲：我真的不爽來這裡

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

蕭志瑋模仿26名人唱《愛你》　幫蕭敬騰改歌詞「回家鄉去」XD

展場吉祥物「用生命表演」　腳騰空旋轉、頭倒立彈跳

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

「唐山暴力」演藝圈發聲！辰亦儒：平安該是基本　成龍氣到沒睡...舒華PO文「受夠敗類」

機器蜘蛛人失控撞牆！　頭下腳上摔落嚇壞觀眾

最快下周開打！美FDA專家會議前分析：BNT疫苗對5歲↓孩童安全有效

恐怖寄生上流！男導遊帶全家搬進豪宅　富婆就「失智」被掏空8.7億

插iPhone瞬間嚇哭！日清推「杯麵手機充電器」　網跪求開賣醒腦小物

6月至今「只有1天安寧」　美周日又連爆2槍擊！至少5死8傷

俄總統府副首長：「中國台灣」問題不能討價還價

台灣等56個WTO成員聯合聲明　支持烏克蘭並關注糧食問題

俄軍炸橋阻烏軍退路！　烏東州長：北頓內茨克估1至2天失守

2英國志願兵在烏東遭判死　頓內茨克領導人：沒有特赦的餘地

美反槍枝遊行當天又爆槍擊！　肯塔基州青少年5中彈1命危

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲：我真的不爽來這裡

今年將有更強大iPad登場　爆料：將搭載M2晶片

超商獨家！日本超夯「抹茶冰淇淋」開賣了　抹茶＋鮮奶油超濃郁

國中女邀男友在家拍不雅片爸爸回家撞見！檢求加重　院不同調

這坨雲團比台灣還大！衛星照曝　網狂問：會來嗎？

東森國際連續三年以現金減資提升股東權益　今年減資1元加股利共2元

最快下周開打！美FDA專家會議前分析：BNT疫苗對5歲↓孩童安全有效

恐怖寄生上流！男導遊帶全家搬進豪宅　富婆就「失智」被掏空8.7億

躺床滑手機：屁股都會麻！謝忻急問診…結果被告知「驚人原因」

不斷更新／日股重挫逾800點、港韓股跌幅逾2%！　美股大跌拖累亞股

插iPhone瞬間嚇哭！日清推「杯麵手機充電器」　網跪求開賣醒腦小物

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

國際熱門新聞

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

2年男友回家失蹤　她上網協尋傻了

俄類麥當勞開幕　新店名LOGO曝光

睡夢中被外星人綁走　她曝：長得跟人一樣

他剖開大魚驚見「姊夫」笑噴　難怪又大又硬

員工臨時請假　理由竟是「下雨無法上班」

美肯州驚傳槍擊　5名青少年受傷

英2志願兵遭判死　烏東領導人：沒有特赦的餘地

英外交部證實：第2名公民在烏克蘭戰爭中陣亡

8天內射2次！　南韓軍方：北韓疑發射5枚飛彈

俄總統府副首長：「中國台灣」問題不能討價還價

美參議員就槍管措施達成有限協議　拜登：還不夠

她激情車震染HPV　車險公司須賠1.5億

印第安納州夜店爆發槍擊案　至少2死4傷

更多熱門

相關新聞

美FDA評估：輝瑞疫苗對5歲↓孩童安全有效

美FDA評估：輝瑞疫苗對5歲↓孩童安全有效

美國衛生官員12日表示，輝瑞BNT的3劑孩童新冠疫苗對5歲以下孩童安全有效，依據數據評估報告，打完3劑能有效預防6個月至4歲兒童的有症狀感染。這也將是美國為年齡最小族群開打疫苗邁出的重要一步，一旦經批准，美國政府期待最快能在21日針對該族群展開疫苗接種。

美反槍枝遊行又爆槍擊！　肯塔基州5中彈1命危

美反槍枝遊行又爆槍擊！　肯塔基州5中彈1命危

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

印第安納州夜店爆發槍擊案　至少2死4傷

印第安納州夜店爆發槍擊案　至少2死4傷

美參議員就槍管措施達成有限協議　拜登：還不夠

美參議員就槍管措施達成有限協議　拜登：還不夠

關鍵字：

北美要聞大規模槍擊案槍擊案

讀者迴響

熱門新聞

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

「八音才子」黃文擇驚傳逝世！享壽67歲

他漲租逼走24年麥當勞　10年後「不堪空租」默默調回原租金

飯店退房「1備品」必拿！內行認證超好用

蔣承縉家慘死！家屬見遺體滿口血崩潰

陳時中3劑疫苗廠牌曝光！長庚：抗體增加倍率最低

女同事喝3瓶就醉！交往後「喉嚨借過」他傻眼

誤踩1禁忌變雙屍命案！師父搞上女信徒恐怖死狀曝

BA.5崛起！　醫呼籲快做1件事

阿本感性告白謝炎亞綸：20年始終在身邊

一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢

高雄各地深夜飄惡臭　市民崩潰求真相

無敵星星沒用！　護理師3度確診

人妻偷吃健身業務！夫聽「月經沒來」崩潰

即／高雄各地整夜飄豬屎味　環保局抓到原凶了

更多

最夯影音

更多
YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！
校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面