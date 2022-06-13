6月至今「只有1天安寧」　美周日又連爆2槍擊！至少5死8傷

▲美國爆發一系列引發社會關注的大規模槍擊案，擁槍權及槍枝管制議題再度被推上風口浪尖。（示意圖／達志影像／美聯社）



者吳美依／綜合外電報導

美國周末又發生槍擊案，12日凌晨在加州、印第安那州先後發生持槍攻擊事件，合計至少5死8傷。根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）數據，截至6月12日，美國僅6月6日這一天沒有發生大規模槍擊案。

12日0時40分左右，加州墨西哥裔社區博伊爾高地（Boyle Heights）一場倉庫派對爆出槍響，疑似多人開火，導致2名罹難者當場死亡，第3人送抵醫院後宣告不治，3名死者皆為20多歲男性。另外還有年齡相仿的3男1女受傷，其中2男情況穩定，另一男傷勢危急，女子在現場接受治療後就離開了。

洛杉磯警方指出，倉庫爆發槍擊後，駐守保全似乎也有開火反擊。他們仍在調查犯案動機是否與幫派有關。

▲5月24日，德州尤瓦爾迪羅伯小學槍擊案，學童逃出時滿臉驚恐。（圖／路透）



同日凌晨2時左右，印第安那州夜店Playo's爆發槍擊案，加里市（Gary）警方抵達時，首先在入口處發現一名失去意識的34歲男子，身上有明顯槍傷，一進入室內又看見一名同樣失去意識的26歲女子。2名受害者送醫後宣告不治，另外還有4人中彈受傷，其中3人傷勢穩定，另外1人情況危急。

警方指出，這間夜店5年前以不同名字營業時，也曾發生槍案，造成一名25歲男子身亡。他們尚未透露，是否已經釐清犯案動機，目前也還沒逮捕任何嫌疑人。

「槍枝暴力檔案」數據指出，美國今年6月至少已經發生28起大規模槍擊案，光是上周末就有7起，儘管紐約州水牛城、德州尤瓦爾迪（Uvalde）槍擊案等一連串事件震驚社會，也讓槍枝及槍械管理的爭議再度推上全國爭論的風口浪尖，但實際上，並非每一起大規模槍擊案都會吸引全國關注。