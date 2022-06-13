最快下周開打！美FDA專家會議前分析：BNT疫苗對5歲↓孩童安全有效

▲美國5歲以下孩童是迄今唯一尚未符合接種新冠疫苗資格的族群。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國衛生官員12日表示，輝瑞BNT的3劑孩童新冠疫苗對5歲以下孩童安全有效，依據數據評估報告，打完3劑能有效預防6個月至4歲兒童的有症狀感染。這也將是美國為年齡最小族群開打疫苗邁出的重要一步，一旦經批准，美國政府期待最快能在21日針對該族群展開疫苗接種。

綜合美聯社、華爾街日報等報導，美國食品藥物管理局（FDA）將於15日針對輝瑞疫苗進行討論，屆時外部專家將會投票表決，決定是否為全美1800萬名嬰幼兒及學齡前孩童施打新冠疫苗。在這之前，FDA先行於12日晚間發布評估報告指出，與較大年齡組別的孩童相比，在幼兒中使用這款疫苗並未產生新的安全問題。

FDA人員表示，現有數據表明，輝瑞BNT的3劑疫苗能有效預防6個月至4歲兒童的有症狀感染。此項評估是表明相關單位正接近批准5歲以下孩童開打新冠疫苗的最新跡象。一旦批准，最快會在21日針對該族群開打新冠疫苗。

多數國家至今尚未批准為6歲以下孩童施打新冠疫苗，且現階段尚不清楚有多少家長會同意讓孩子們進行接種。依據近期一項調查，只有五分之一的父母會讓孩子立刻去打疫苗；另據政府統計，美國學齡孩童自去年11月以來就能夠打疫苗，但在5歲至11歲年齡層中，打完2劑疫苗的人不到三分之一。