騎士人當娃娃甩！後座女「大法師式」噴飛　6秒恐怖片驚呆7千人

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友在臉書PO出一段恐怖的6秒影片，11日下午1點多一名機車騎士在路上飆速右轉，沒想到後座的粉衣女子左右擺動了一下，接著整個人後仰，彷彿恐怖電影《大法師》的經典倒爬動作，最終翻落地面。不少網友看完影片都覺得太可怕，紛紛留言詢問粉衣女子究竟是真人還是娃娃，「充氣娃娃噴掉了？」、「後座乘客雙手有扶在把手上，看那穿著，應該是媽媽或阿嬤」。

▲騎士右轉時，女子已經快被甩飛出去。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同）

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影片中，只見一名機車騎士快速從畫面右下角竄出，當時後座的粉衣女子雙手抓著把手，整個人向後仰，幾乎都快與機車坐墊平行，接著騎士迅速右轉，女子先是左右搖擺了一下，然後整個人突然後仰，猶如恐怖電影《大法師》的經典倒爬動作，下一秒就翻落倒在路中央，嚇得後方騎士連忙閃避，但有一名白色機車騎士立即上前擋在女子後方，似乎是想幫忙擋住後面來車。

▼▲後座女子被甩飛摔落地面。

這段恐怖的6秒影片被網友上傳至臉書爆料公社二社、爆廢公社，很快掀起超過7000多人留言熱議，「騎士是不是想把後座甩下來？」、「充氣娃娃噴掉了？」、「我以為是娃娃，看了好幾次再看留言，才發現是人」、「後座乘客雙手有扶在把手上，看那穿著，應該是媽媽或阿嬤」、「希望後座的人沒事」。

不過，很快有網友聲稱，摔落的女子在機車上已經沒有生命跡象，兒子是為了送母親到醫院才會騎那麼快，並非故意飆速。但大多數網友都不認同這個說法並反駁，如果真的是要載家人去醫院，應該不會這樣不顧安全直接把人丟在後座，而且女子倒地之後還有自己翻過來，不像是已經死亡的樣子，「這種騎法人沒掛也穩掛了，一開始後座還有抓，最後完全抓不住了。無論真假，小黃（計程車）花不了幾百元，但起碼比這種玩命的方式好。」