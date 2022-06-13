對戰2蟑螂裝備曝！肥宅慘敗PTT求救　真有妹子半夜衝他家解危

▲「家有2隻大蟑螂」沒膽肥宅崩潰，戴著重機手套+全罩安全帽+長袖長褲要殺蟑，沒想到依然失敗，只好上網求救。（圖／陳姓網友提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名男網友日前在PTT上面發文求救「擺脫幫忙殺蟑在線等」，他指出自己不是香香正妹，是沒膽肥宅，但家中好像有兩隻大蟑螂，嚇到滿身是汗，拜託勇者來救他。沒想到，隨後真的有勇者女網友現身，趕去他家花了5分鐘就成功殺蟑，讓原PO感動得淚流滿面。

這名男網友6日晚間10點12分時在PTT高雄版PO文指出，他不是香香正妹，是沒膽肥宅，家住在85大樓旁邊，想拜託人去他家幫他處理兩隻大蟑螂，嚇到滿身是汗拜託勇者救他。原PO還表示，冰棒、星巴克、50嵐隨便點，希望有網友站內信留line聯絡，拜託在線等。

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該PO文一出後，底下不少網友留言「幫你高調，精神上支持你」、「好噁好噁，加油加油」、「離我家有點遠，不然我可以幫你。最愛打蟑螂了」，但還是沒有人去幫原PO殺蟑。直到晚間11點26分時，一名網友竟留下自己的電話，帥氣表示「幫你啦，有夠可憐」，真的解救原PO了。

▲▼原PO表示，本來希望跟家中狗狗一起把蟑螂殺掉，但一直失敗。（圖／陳姓網友提供）

記者循線找到2名當事者，32歲陳姓男網友受訪指出，那幾天家人都不在家，他看電視看到一半突然一隻超大蟑螂跑進視線，大到他不敢直視，而且還會飛，雖然他還是鼓起勇氣跟他搏鬥了將近1小時，但後來蟑螂還是跑不見了….更崩潰的是，他拿掃把回廚房的時候，又看到一隻又黑又大的，也不知道是不是同一隻。

當下男網友緊張到頭腦暈眩，後來靈機一動想到說不定可以上批踢踢求救，一開始收到兩位版友寄信要幫他，沒想到第一位說看錯地點，太遠了不能幫，第二位突然又說車子被家人騎走了不能過來。當時已接近12點了，原PO當時心想今晚大概無解了，隔天再請居家清潔人員來家裡整個清潔，順便殺蟑，沒想到就看到有人在推文豪氣的留下電話說可以來幫忙，馬上打給她後，她就很快出現，然後邊微笑邊快速找到蟑螂，也順利處決。

而這名勇者，28歲的鄧姓女網友受訪時表示，當時看到PO文覺得原PO很可憐，大家都在說風涼話，沒人要救他，所以就決定前去救援。到現場時，就看到原PO滿身汗站在大樓底下，後來大概花5分鐘持間，就在廚房找到蟑螂殺掉，之後女網友也相當帥氣，沒有收取原PO任何費用跟答謝酬勞。這讓原PO相當感動，有人願意幫忙真的很溫馨。

此外，也有網友留言殺蟑妙招「拿個噴瓶，裝幾滴洗碗精加水稀釋，搖一搖」、「一點絕很好用」、「沙拉脫+水，放噴瓶」、「我都噴罐裡都裝洗碗精，有泡泡會阻絕蟑螂的呼吸孔」、「酒精噴蟑螂最快又乾淨」、「肥皂水好用，去汙力越強越好，噴下去就可以等它脫水死」。