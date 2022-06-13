鋼鐵阿嬤上線！孫騎車「大法師過彎」　她後仰重摔後竟淡定坐上車

記者蔡文淵／新竹報導

臉書「爆廢公社二社」流傳一段影片，一名騎士在路上飆速右轉，而後方女乘客疑似沒抓穩當場後仰，整個畫面有如電影《大法師》一般，隨後重摔落地，影片曝光後也引起一片熱議，誇張的是，女乘客倒地後還淡定站起，又坐上機車離去。事後警方追查，這起事故真相為孫子要在阿嬤去好市多，目前已聯繫上當事人，所幸阿嬤僅擦傷，並無大礙。

▲機車男把人當娃娃甩，「大法師」恐怖6秒曝。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

透過影片可以看到，一名騎士飆速從畫面右下角竄出，而後座粉衣婦人雙手緊抓把手，但仍敵不過作用力，整個人向後仰，幾乎都快與機車坐墊平行，就宛如恐怖電影《大法師》一般，接著重摔落地，嚇得後方騎士連忙閃避。

影片曝光後立刻引發網友熱議，「騎士是不是想把後座甩下來？」「我以為是娃娃，看了好幾次再看留言，才發現是人」、「後座乘客雙手有扶在把手上，看那穿著，應該是媽媽或阿嬤！」

對此，警方也循線找到該騎士，並將人通知到案說明，原來這起案件是孫子要載阿嬤去好市多，但因轉彎車速快，才釀成意外。除此之外，警方也調閱路口監視器畫面，阿嬤跌落機車後，還淡定自行起身，接著坐回機車離開現場，堪稱是「鋼鐵阿嬤」，絲毫沒有受到影響，而初步調查，阿嬤也僅有手腳擦傷，並無生命危險。