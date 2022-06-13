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社會 社會焦點 保障人權

失智嬤街頭迷路10小時...只記得兒子名　警一聽：我朋友欸

記者許權毅／台中報導

台中一名75歲陳姓阿嬤患有失智症，10日外出要去家裡附近的教會，卻在外頭迷路10小時，直到晚間7時許，一間速食店向警方報案表示，有一名阿嬤無助坐在店裡需要幫忙。警方到場後詢問阿嬤家裡地址等資料，阿嬤都表示不記得，唯獨知道兒子姓名，警方一聽名字，發現跟在教會認識的朋友同名同姓，打給對方發現就是朋友的母親，家屬接到消息趕到現場，看見老母親吃著員警購買的速食，頻頻向員警致謝，也驚嘆「這是神的指引吧」。

▲▼ 台中一名阿嬤在街頭迷路，警方一聽兒子名字，發現是自己朋友。（圖／記者許權毅翻攝）

▲ 台中一名阿嬤在街頭迷路，警方一聽兒子名字，發現是自己朋友。（圖／記者許權毅翻攝）


▲▼ 台中一名阿嬤在街頭迷路，警方一聽兒子名字，發現是自己朋友。（圖／記者許權毅翻攝）
▲阿嬤原本要去教會，卻一時忘記要去哪裡，走了4公里。（圖／記者許權毅翻攝）

事發在10日晚間7時許，一名75歲陳姓阿嬤患有失智症，早上9時許獨自出門想要去家裡附近的教會，原本是熟悉的路，卻一時忘記自己要去哪裡，身上更沒有帶證件或是愛心手環等，就這樣在街頭徒步遊走10小時，徒步走了4公里，又餓又累。晚間7時許，西屯路與德化路一間速食店報案稱，該名阿嬤坐在店裡一臉茫然，急需要警方協助。

第二分局員警趕抵現場後，阿嬤一問三不知，唯獨記得兒子的名字，員警一聽，發現自己臉書有位好友跟阿嬤兒子同名同姓，2人曾在教會有多次見面，員警馬上用臉書Messenger致電給對方，對方表示就是自己母親，自己早上11時許有向警方通報媽媽失蹤，表示媽媽過往也有失蹤紀錄，並趕緊到速食店確認，抵達後看見媽媽安然無恙，吃著員警購買的速食，十分不好意思向員警致謝，並忍不住驚嘆，「這是神的指引吧！」

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