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唐山又見暴力事件！駐唱女歌手遭黑道關狗籠、毆打　警方還吃案

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▲女歌手實名舉報黑道惡行，卻遭警方吃案。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

唐山市離譜毆女事件爆出後，一名女子在網上實名舉報一起黑道團伙事件，指自身被黑道非法拘禁16小時，期間被關狗籠、毆打，但卻遭到警方吃案；再度引發民怨四起。事件鬧大後，唐山市下轄灤州市當局立即成立專案組，並在12日晚間宣布已逮捕6名嫌犯。

根據澎湃新聞、新黃河等陸媒報導，實名檢舉者是一名在酒吧駐唱的張姓女子，她在11日於個人微博發布一段時長1分30秒的影片，舉報唐山路北區長寧道星際酒吧。

影片中，該名女子表示，她在駐唱歌手群裡看到星際酒吧招聘的消息，5月17日應聘入職；5月23日下午，酒吧老闆以發薪水為由叫女子與其友到酒吧，進入大廳後就被酒吧老闆帶領的一群工作人員包圍，並被要求上交所有私人物品，不允許自己和同事離開。

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▲張姓女子是酒吧駐唱歌手。（圖／翻攝自女歌手微博）

女子說，這群黑道團伙（犯罪集團）對她們非法拘禁，要求上交所有私人物品，包括手機、鑰匙等。期間，遭到對方的毆打辱罵、威脅恐嚇、白紙畫押，隨後又轉移地點，將她們關黑屋、關狗籠，時間長達16個小時。

女子說，她趁亂逃出酒吧，之後收到酒吧人員詢問自己所在位置，她趕緊前往附近的派出所報警，但警方並未妥善處理，在接受了數小時詢問後，派出所民警直到早上7點才出警。

但首次出警僅在酒吧拿回被扣留的私人物品，其他被拘禁同事並未找到。她表示，「後來自己大鬧派出所，酒吧另一個老闆才把其他同事帶了過來，但民警並未對酒吧相關人員進行處理，直接讓他們走了。」

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▲張姓女子指控酒吧老闆毆打她和同事。（圖／翻攝自女歌手微博）

在網上實名舉報親身經歷後，這名女子說，11日晚上，唐山市路北區祥豐道派出所人員透過電話聯繫，要求她刪掉網上的實名舉報的影片。

電話錄音中，警方表示，「現在我們省市都非常重視，咱們都知道唐山機場路（暴力打人案）發生的事，引起了很多關注，我就算求你好了，你把視頻（影片）刪了」。

事件爆出後，再度引發中國民間對唐山的關注，紛紛呼籲應盡速掃黑、查處；另有網友諷刺說道：這間星際酒吧所在地是在「唐山市公安局對門」、「旁邊是公安、法院、對面是檢察院」，質疑唐山黑勢力保護傘有多強大。

另根據新浪新聞報導，涉事的星際酒吧開業不足2個月。

河北省唐山市2名女子近日因拒絕搭訕遭圍毆重傷，此事引發中國輿論高度關注、全網肉搜，官媒先後發文要求嚴懲。

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