唐山警逼舉報人刪影片！燒烤店打人案改由別市分局「異地偵辦」

記者蔡紹堅／綜合報導

河北省唐山市燒烤店打人案持續發酵，在唐山警方接連被爆出拖延出警、完全未逮捕嫌疑人，以及要求舉報人刪除影片等眾多醜聞之後，河北省公安廳採取了「異地偵辦」的罕見做法，於11日深夜宣布，該案由隔壁廊坊市公安局的廣陽分局偵查辦理。

除了本次的燒烤店打人案件以外，駐唱歌手張女士近日在網路上傳影片舉報了另一個黑社會團體，根據陸媒《新黃河》報導，張女士表示，唐山市星際酒吧的老闆5月份以領薪水為由把她跟5名同事騙來酒吧，接著就對他們進行毆打辱罵，還逼他們簽欠條，接著自己與同事還被關進了籠子裡面。

▼唐山燒烤店打人案發生後，當地警方的各項醜聞也接連被爆料。（圖／翻攝抖音）



張女士趁著上廁所的機會逃出酒吧，接著跑進了附近的祥豐道派出所報警，請警方協助救出同事，但警方卻拖延了好幾個小時才決定派員出動，而且沒有對打人者有任何處置。

根據張女士提供的一段錄音顯示，6月11日晚間，祥豐道派出所一名工作人員通過電話聯繫她，要求她刪掉網上的實名舉報影片。

電話錄音中該工作人員表示，「現在我們省裡面市裡面都非常重視，咱們都知道唐山機場路發生的事，引起了很多關注，我就算求你好了，你把視頻刪了。」「現在你這個案子領導在看，你發抖音不適宜，非常不適宜。你先刪了，哪怕以後發那是以後的事。」

《新黃河》的記者撥打了該名工作人員的電話，但對方僅表示，「稍等，正在開會。」就掛掉了電話。

▼駐唱歌手舉報黑社會團體，竟被警方要求刪除影片。（圖／翻攝微博）



唐山警方的眾多爭議接連被爆出，河北省公安廳11日深夜宣布，發生在唐山市路北區某燒烤店的尋釁滋事、暴力毆打他人案件，由廊坊市公安局廣陽分局偵查辦理。廣陽分局並特別發出聲明強調，「將嚴格依法辦案，並自覺接受群眾監督。」

對於官方動用「異地偵辦」的罕見做法，北京京師律師事務所許浩律師直言，對於重大、複雜的案件，改用「異地管轄」還有減少干擾的作用，旨在保證案件處理的公正性。

許浩強調，司法實踐中，刑事案件偵查指定異地管轄制度對於偵查機關正確、及時、公正的辦理特殊案件（比如涉黑案件、重大職務犯罪案件等）、提高訴訟效率、提高打擊犯罪力度、保護公民合法權益、實現司法公正、維護社會和諧均起到了積極的作用。

另外，進一步查詢還可發現，廊坊市公安局廣陽分局曾獲「全省優秀公安局」稱號，並曾被評為「全國優秀公安局」。