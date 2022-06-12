唐山打人嫌「開麥巴赫」逃江蘇！一看見警察「嚇到棄車」躲草叢

記者蔡紹堅／綜合報導

河北唐山燒烤店打人案9名嫌犯已全部被逮捕，據陸媒報導，最後4名涉案人員駕駛麥巴赫逃到江蘇，發現被警方圍捕後，還試圖棄車逃亡，其中一人在草叢中躲了一整晚。

根據《現代快報》報導，4名嫌疑人10日晚間駕駛麥巴赫出現在山東東營，引起了警方的注意，警方於是在江蘇鹽城的九龍口服務區進行布控。

▼嫌犯逃至江蘇仍被逮。（圖／翻攝現代快報）



嫌疑人駛近服務區的加油站時，發現了警方的蹤跡，嚇得棄車逃跑。警方隨即增援上百人展開搜捕，還發動了附近村民，當地村幹部表示，有1人在服務區內被抓，另外3人跑下服務區，其中2人謊稱是釣客，遭村民識破後被逮。

最後一名嫌疑人就是麥巴赫的駕駛，他躲入了茂密的草叢，躲了一整個晚上，但到中午時太陽實在太大，一抬頭就被發現了。附近村民透露，「他連鞋子都跑掉了，跑不遠的！」

其中一涉案奔馳邁巴赫於10日21時沿G25高速進入連雲港市。4名嫌疑人10日晚在山東東營出現時，就落入警方視線；嫌疑人繼續駕車逃往江蘇方向，江蘇警方立即布控。

另外，由於唐山警方陸續被爆出吃案、拖延出警，以及要求舉報人刪除舉報影片的醜聞，河北公安廳11日晚間已經下令，燒烤店打人案改由隔壁廊坊的廣安分居異地偵辦。

▼嫌犯駕駛車牌7777的麥巴赫逃跑。（圖／翻攝現代快報）

