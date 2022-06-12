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大陸 大陸焦點 特派現場

唐山受害女客傷勢照曝光　「攻擊集中頭臉」被打到變形腫脹

記者蔡紹堅／綜合報導

河北唐山燒烤店男子騷擾女客人被拒，竟找人圍毆對方，影片曝光後引起眾怒，當地警方才將9名涉案暴徒逮捕。大陸官媒的報導稱稱被打女子「傷情穩定」，但從流出的照片上卻可以發現，女子已被打得血肉模糊，頭臉嚴重變形，身體上還貼滿了儀器導線。

▼床上傷者的穿著與被打女客相同，應是同一人。（圖／翻攝微博）

▲▼唐山受害女客傷勢照曝光　「攻擊集中頭臉」被打到變形腫脹。（圖／翻攝微博）

比對燒烤店的監視畫面及流出的傷勢照片，可以發現照片中躺在床上的傷者穿著與被打女子完全相同，都是一件多啦A夢的上衣搭配藍色的七分牛仔褲，可信度非常高。

進一步觀察可以看見，女子的傷勢主要集中在頭部，頭臉嚴重變形腫脹，並被紗布包了起來，紗布上還可以見到大範圍的血跡。同時，女子的上衣上也沾滿了血，而且有許多儀器導線貼在她的身上，顯示狀況必須密切觀察。

▼女子的傷勢主要集中在頭部。（圖／翻攝微博）

▲▼唐山受害女客傷勢照曝光　「攻擊集中頭臉」被打到變形腫脹。（圖／翻攝微博）

女子的傷勢照流出以後，許多網友看了都非常憤怒，大罵打人者是社會敗類，並要求官方嚴懲，整治黑社會亂象。不過，竟也有人反過來檢討受害者，稱女子「螳臂擋車」，要為自己的蠢買單。

打人的9名暴徒已於11日全部被逮捕，但隨著唐山警方吃案、拖延出警，以及要求舉報人刪除影片等眾多醜聞連環爆出，在網路上被網友罵翻之後，河北省公安廳11日晚間宣布，燒烤店打人案改由隔壁廊坊市的廣陽分局「異地偵辦」。

▼網友反過來檢討受害者，稱女客被打活該。（圖／翻攝微博）

▲▼唐山受害女客傷勢照曝光　「攻擊集中頭臉」被打到變形腫脹。（圖／翻攝微博）

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唐山受害女客傷勢照曝！　頭臉被打到變形腫脹

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