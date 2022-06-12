陸CKG48女團成員被噁男「敬酒騷擾」　拒絕就被罵「連小姐都不如」

記者蔡紹堅／綜合報導

河北唐山燒烤店打人案越演越烈，許多曾被騷擾過的女性也決定勇敢站出來。大陸女團CKG48的成員趙澤慧和梁晶金在粉絲群貼出了兩人在餐廳被中年男客騷擾的影片，對方拿著酒杯硬要跟她們喝酒，被拒絕之後就口出惡言，罵兩人「裝高貴」、「連小姐都不如」。

觀看影片可以發現，一名中年男子拿著酒杯來到趙澤慧和梁晶金的桌前，硬要跟兩人喝酒，兩人見狀後禮貌拒絕，表示自己沒有畢業，「不用了謝謝，主要是我們不認識，我們還沒有畢業，不好意思。」

▼中年男子硬要敬酒，被拒絕還繼續死纏爛打。（圖／翻攝微博）



不料男子卻不離開，態度還更加強硬，「是人家敬你！」兩人回答，「我們不想跟你敬，不行嗎？」男子竟還說，「不行！」

兩人指出，當時是在公司附近的一家餐廳吃飯，不認識的男客人拿著酒杯就要逼她們喝酒，她們已經多次婉拒，對方卻還不離開，同伴也跟著一起加入騷擾，她們更明確的拒絕後，對方就口出惡言，大罵「裝高貴」「連五小區（當地紅燈區）的小姐都不如。」

▼CKG48成員趙澤慧。（圖／翻攝微博）



梁晶金更氣得說，「我真的覺得公司附近不是和晚上出來吃消夜，好噁心，吃飯不能盯著飯嗎？我是下飯菜？以後真的不想在門口吃消夜了，好想打人，媽的。」

CKG48是2017年在重慶成立的大型女子偶像團體，為SNH48的姊妹團體，隸屬重慶絲芭影視文化傳媒有限公司，但並不屬於AKB48集團。

▼CKG48成員梁晶金。（圖／翻攝微博）



▼兩人被噁男騷擾後，氣得在群組內抱怨。（圖／翻攝微博）

