2英國志願兵在烏東遭判死　頓內茨克領導人：沒有特赦的餘地

▲英國2名志願兵在烏東遭判死，著紅色外套的摩洛哥志願兵薩道恩也被面臨同樣命運。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國外交部12日證實第二名英國志願兵在烏克蘭陣亡。在烏東遭分離主義份子擄獲的2名英國志願兵，日前也被判處死刑，烏東分離主義政府12日表示，沒有任何理由可以特赦2名英國志願兵。

路透社報導，烏東分離主義分子將占據的地區自稱為「頓內茨克人民共和國」，他們9日判處英國人阿斯林（Aiden Aslin）、平納爾（Shaun Pinner），以及摩洛哥人薩道恩（Brahim Saadoun）從事「傭兵活動」，企圖推翻共和國政府，因此判處3人死刑。

阿斯林和平納爾因為是正規軍人，應依《日內瓦公約》規定豁免於從事敵對活動的起訴。不過「頓內茨克政府」表示兩人犯下重大犯行，只有一個月的時間上訴。

該分離地區的領導人普許林（Denis Pushilin）在接受俄羅斯國營媒體訪問時表示，沒有任何讓他下令赦免兩人的理由和餘地。

頓內茨克和盧甘斯克地區在俄羅斯政府的支持下，2014年叛離烏克蘭，並自此和烏克蘭處於戰爭狀態，就在今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭前3天，俄國總統普丁宣布承認盧甘斯克和頓內茨克2個地區的獨立主權。