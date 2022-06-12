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俄羅斯「類麥當勞」開幕！新店名LOGO曝光　排隊人潮塞爆搶吃

▲▼俄羅斯版麥當勞開張 計劃今夏前重啟850家門市。（圖／路透社）

▲俄羅斯「類麥當勞」開幕，新名稱、LOGO曝光，客人排爆。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯速食業者12日在原麥當勞旗艦店位置重新推出新品牌，新品牌名稱為「Vkusno & tochka」，意思為「美味，就是這樣」，並設計了新的品牌LOGO，12日除了旗艦店重新開幕外，莫斯科及周邊地區共有15間門市同步開幕，吸引了大量民眾排隊。

根據路透社報導，美國速食業巨擘麥當勞今年3月宣布退出俄羅斯，關閉並出售俄羅斯全境約850間分店，接手的俄羅斯速食業者歷經約3個月準備，正式於12日在莫斯科原麥當勞旗艦店位置重新開幕，同時周邊地區共15間門市也同步開幕，預計6月底前在重啟200間門市、夏天結束時重啟全境850間門市。

▲▼俄羅斯版麥當勞開張 計劃今夏前重啟850家門市。（圖／路透社）

▲新品牌LOGO則為是一個圓形、兩個長方形及綠色背景。（圖／路透社）

新品牌名稱為「Vkusno & tochka」，意思為「美味，就是這樣」，新品牌LOGO則為是一個圓形、兩個長方形及綠色背景，其中圓形代表漢堡，長方形代表薯條，綠色背景代表服務與產品品質。

Vkusno & tochka執行長帕羅耶夫（Oleg Paroyev）表示，新店會盡量保留麥當勞的內部設計，但會刪除任何與麥當勞有關的名稱，同時公司也要求他，必須保留原本在麥當勞工作的員工，盡量為這些人提供工作。

至於價格部分，帕羅耶夫表示，公司商品將維持民眾「負擔得起的價格」，價格可能會因為通膨而微幅上漲，但不會高於其他競爭對手，「我們的目標是讓我們的客人不會注意到品質或氣氛上的差異」。

▼俄羅斯版麥當勞開張 計劃今夏前重啟850家門市。（圖／路透社）

▲▼俄羅斯版麥當勞開張 計劃今夏前重啟850家門市。（圖／路透社）

▲▼俄羅斯版麥當勞開張 計劃今夏前重啟850家門市。（圖／路透社）

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