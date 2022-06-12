烏克蘭正妹東海大學攻讀碩士　畢典哽咽致詞「台中像我的家」

▲躲戰火烏克蘭正妹來台攻碩士，東海大學畢典哽咽致詞「台中像我的家」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

東海大學舉辦111年畢業典禮，現場邀請畢業於烏克蘭哈爾科夫國立師範大學（HNPU）的21歲烏克蘭籍碩士新生賴珈翎為畢業生進行演說。賴珈翎談到馬立波市時數度哽咽說：「那裡已經有四萬人喪生，土地被腐敗的屍體污染，不敢相信二戰電影中的恐怖畫面會在現實中上演。」戰火雖讓學習中斷，但卻每天提醒自己，若放棄一切意味放棄自己，所以選擇遠離戰火來台灣唸書。

東海此次邀請4月底來台的烏克蘭籍新生賴珈翎分享戰火下的生命際遇和來台求學的勵志過程，整場演說令人動容，她也指出，「2月24日，凌晨3點的新聞報導說：俄軍準備進入哈爾科夫。 從來沒有體驗過戰爭的我，不敢相信二戰電影中的恐怖畫面會在現實中上演」戰爭開始了，讓她發抖了起來，20分鐘後，聽到了人生中的第一聲砲響，一天內，戰爭讓她們都失去了所有的夢想，大家心裡只有一個希望－活下來。」



賴珈翎提到，自己先申請中研院的計畫但沒有通過，後來得知東海大學也啟動遠離戰火烏克蘭學生來台就學的計畫就參加了，終於能在四月底順利地抵達台灣，「很喜歡東海，覺得台中比台北好，這裡像是我的家，讓我又充滿希望。」賴珈翎強調，想把這份希望傳遞給在場的每一位畢業生同學：無論人生遇到什麼樣的絕境，只要不放棄就有希望，尤其不要放棄學習的機會。

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東海大學今年有史以來首度邀請「新生」為「畢業生」演講，校長張國恩也提醒畢業生要學會克服困難，更要致力提升自己知識與判斷力，這樣在網路時代下才能辨別是非。