瞄準全球糧食危機！俄軍用燃燒彈炸烏克蘭麥田　烏軍冒熔骨風險搶救

▲俄軍使用國際禁用的燃燒彈破壞烏克蘭麥田，烏軍奮力撲滅火勢。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯針對烏克蘭的侵略行動已超過100天，最近不僅整頓軍備強烈攻擊烏東地區，更將目標瞄準至烏克蘭的麥田，透過封鎖黑海港口阻斷烏克蘭向全球出口糧食，加深全球糧食危機。從烏克蘭官方公佈的影片來看，俄軍使用國際禁用的燃燒彈投擲麥田，烏軍冒著被「挫骨揚灰」的風險撲滅火勢。

根據《每日郵報》，擁有肥沃黑土的烏克蘭長年以來被稱為歐洲的大穀倉，為中東、非洲大部份地區提供糧食，不過自從今年2月底俄烏戰爭開打後，烏克蘭開始面臨大規模的糧食短缺，且因俄軍針對烏克蘭農耕地帶埋設地雷、使用國際禁用武器破壞，並針對黑海實施封鎖，導致烏克蘭無法順利對外出口利潤豐厚的農產品。

從烏克蘭外交部（MFA of Ukraine）在官方臉書上傳的影片中可以看到，烏克蘭南方黑海與第聶伯河沿岸的港口城市赫爾松一處小麥田遭到俄軍攻擊，俄軍使用聯合國條約禁止使用的武器燃燒彈（Incendiary bombs），導致即將豐收的小麥田燃燒起大規模的熊熊烈火。

燃燒彈含有易燃的鋁熱劑，能燃燒至攝氏2000至3000度之間的高溫，可以把人類從表面的皮膚至內部的骨頭燒到「熔化」。即便如此，烏軍還是冒著被挫骨揚灰、燒到熔化慘死的風險盡力撲滅火勢，甚至使用清水沖洗小麥作物，以求挽救糧食收成。

▲烏克蘭的小麥出口占全球14%，圖為面臨俄軍攻勢下的烏克蘭南部城鎮巴什坦卡小麥田。（圖／路透社）

報導指出，在俄烏戰爭開打前，烏克蘭的小麥出口供應占全球高達14%，非洲國家高度仰賴來自烏克蘭的小麥出口；不過戰勢演變至今，烏克蘭軍隊的糧食供應開始出現嚴重短缺，為了重挫烏軍士氣，俄軍便集中攻擊烏克蘭的農耕地帶，同時封鎖黑海阻斷糧食出口，造成全球糧食危機加劇。

美國國務卿布林肯估計，在黑海港口敖德薩（Odessa）外，有高達2000萬噸的穀物被鎖在穀倉內無法順利出口，且還有更多的船隻受困黑海，無法離開該座重要戰略港口。

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