4歲開始被外星人從睡夢中綁走！　她秀全身傷痕：他們長得跟人一樣

▲萊瓦透露,她經常在睡夢中被外星人綁架到一個陌生的地方。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/編譯

不少人深信外星人真實存在,然而有關外星人與不明飛行物體(UFO)相關的問題至今仍是未解之謎。英國51歲婦女萊瓦(Maria Leiva)聲稱,她曾多次在睡夢中被外星人綁架,還秀出身上多處淤青和傷痕,並嘗試描繪外星人的長相來證明這一點。

據《每日星報》報導,萊瓦指出,她自4歲開始,就多次在睡夢中被外星人綁架,「他們會通過我的夢來和我交流,這樣我就能知道他們什麼時候曾經來過。我有時候會在凌晨2點到4點之間被外星人吵醒,他們會把我叫到窗邊,好像有什麼東西在那裡一樣」。

外星人在將萊瓦「綁走」後,並不會將她安全地送回房間,反而是隨意地把她丟在陌生的地方,導致她常常難以找到回家的路,「我還記得我某天從睡夢中醒來時,突然就發現自己被丟在一個完全不同的地方,害我不得不搭計程車回家」。

