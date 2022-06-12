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4歲開始被外星人從睡夢中綁走！　她秀全身傷痕：他們長得跟人一樣

▲▼外星人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲萊瓦透露，她經常在睡夢中被外星人綁架到一個陌生的地方。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

不少人深信外星人真實存在，然而有關外星人與不明飛行物體（UFO）相關的問題至今仍是未解之謎。英國51歲婦女萊瓦（Maria Leiva）聲稱，她曾多次在睡夢中被外星人綁架，還秀出身上多處淤青和傷痕，並嘗試描繪外星人的長相來證明這一點。

據《每日星報》報導，萊瓦指出，她自4歲開始，就多次在睡夢中被外星人綁架，「他們會通過我的夢來和我交流，這樣我就能知道他們什麼時候曾經來過。我有時候會在凌晨2點到4點之間被外星人吵醒，他們會把我叫到窗邊，好像有什麼東西在那裡一樣」。

外星人在將萊瓦「綁走」後，並不會將她安全地送回房間，反而是隨意地把她丟在陌生的地方，導致她常常難以找到回家的路，「我還記得我某天從睡夢中醒來時，突然就發現自己被丟在一個完全不同的地方，害我不得不搭計程車回家」。

她補充，「更糟的是，我當時沒有家裡的鑰匙，所以我到家後，只能敲門叫醒我爸，讓他幫我開門。你可以想像我爸當時有多困惑。」萊瓦也表示，每一次的綁架都會在她身上留下傷痕，「我醒來時身上會佈滿印記，淤青、指印、割傷的傷痕，也正因為這樣，我清楚知道，綁架確實發生過」。

從小在哥倫比亞（Colombia）長大的萊瓦，儘管在成長過程中曾多次搬家，卻還是難逃外星人的「魔掌」，即使她現在已經搬到英國的肯特（Kent），但她還是多次與外星人有過接觸。萊瓦透露，單只過去半個月，她就已經見過2架UFO，「我最多曾經一晚上見過他們3次」。

萊瓦形容，外星人的長相其實和人類一樣，「當我住在巴塞隆納（Barcelona）的山里時，我終於見到了他們的長相。當時我正在洗碗，突然我就看到樹的旁邊有著一個半透明、像水一樣的人形生物，它們比一般人長得稍微再高一點，而且他們的眼睛很大，長得就像是顆杏仁一樣」。

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