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中國片面禁台石斑魚進口　朱立倫盼溝通解決：不要傷害漁民

▲石斑魚。（資料照／記者蔡儀潔攝）

▲石斑魚。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國海關總署動植物檢疫司昨突宣布13日起暫停輸入台灣石斑魚，並指多次檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，甚至土霉素超標。對此，國民黨主席朱立倫表示，希望趕快透過溝通方式解決，不要傷害漁民。

繼禁台灣出產的鳳梨、釋迦、蓮霧輸入後，中國海關總署10日發布最新通知，指從台灣輸入的石斑魚中，多次檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，甚至土霉素超標，為保護消費者，要求各海關從13日起開始暫停輸入台灣石斑魚。

對此，朱立倫10日在洛杉磯的返台前記者會上表示，任何農漁產品，對農漁民生計很重要，中間有任何技術性問題，都是可以解決的，希望趕快透過溝通方式解決，不要傷害漁民。

被問及國民黨反萊豬，這次訪美有無就此跟美國政界進行溝通？朱立倫回應，國民黨堅持食安立場不會受美方影響，國民黨不是針對美方，也不是針對美國貿易，所以不要把國內政黨競爭故意標籤化，「美國人沒有這樣想」。

朱立倫透露，他倒是直接跟美方說，國民黨很希望能加入「印太經濟框架」（IPEC），且要推動台美21世紀經濟倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade），並重視該倡議實質對台灣有利、對台美經貿關係有幫助的內容，包括關稅、市場開放等，不希望只是倡議，卻沒實質內容。

朱立倫說，提及要加入IPEC或認為貿易倡議要有什麼內，就表示國民黨對美方有意見，「當然我們要表達我們的立場」，但出發點都是對台灣有利。

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