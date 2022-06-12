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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中確診！陳宗彥暫代防疫工作　民進黨：陳時中會透過電話掌握進度

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者杜冠霖／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日表示，指揮官陳時中上午自覺有相關症狀，使用家用快篩試劑檢驗，結果為陽性，已透過通訊診療判定為確診，將進行居家照護，目前身體狀況良好。對此，民進黨表示，指揮官相關業務將由副指揮官陳宗彥暫代，陳時中也會透過電話及視訊方式，掌握防疫工作進度。

指揮官陳時中傳出確診，對於蔡英文近期是否與陳有接觸，民進黨表示，蔡總統近期並未接觸陳時中部長，近期並未跟陳時中部長開過會，但時常且頻繁地透過電話，討論防疫工作。

民進黨表示，防疫工作不會停歇，陳時中居家照護期間，指揮中心持續進行防疫工作，指揮中心指揮官相關業務將由副指揮官陳宗彥暫代，陳時中部長也會透過電話及視訊方式，掌握各項防疫工作進度。

對於陳時中相關接觸者，民進黨表示，目前指揮中心團隊相關接觸者皆無確診，指揮中心疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞及王必勝，已完成快篩，結果均為陰性，目前身體狀況良好、皆無症狀，將持續落實自我健康監測。

民進黨指出，陳時中擔任防疫指揮官兩年多來，為防疫工作盡心盡力，「我們希望陳時中部長能夠好好休息、早日康復。」

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