台南確診＋4846名　大型篩檢站將持續服務

▲台南市12日新增4846名COVID-19本土確診個案，南區松柏育樂中心及新化體育公園篩檢站將持續服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市12日新增4846名COVID-19本土確診個案，統計自2022年1月1日至6月11日，台南市累計確診個案人數共172856名，已解除隔離130533名、尚在隔離中42323名。





台南市衛生局指出，統計至2022年6月11日，台南市COVID-19疫苗第1、2劑、基礎加強劑、追加劑涵蓋率分別為90.4%、81.4%、1.3%、66.3%，總接種劑次444萬2076；12至17歲青少年COVID-19疫苗第1、2劑、追加劑涵蓋率分別為94.2%、82.5%、14.1%。

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衛生局提醒，6月13至19日南區松柏育樂中心及新化體育公園篩檢站將持續服務，松柏育樂中心篩檢站服務時間維持上午9時至中午12時、下午1時至4時；新化體育公園篩檢站則調整為上午9時至中午12時。兩個篩檢地點除了提供快篩陽性試劑判讀、有疑似COVID-19症狀者採鼻咽快篩，對於陽性快篩試劑判讀結果未達成共識的民眾，現場也可以進一步採檢PCR；另松柏育樂中心篩檢站每日上、下午也開放各50位民眾看診及領藥。