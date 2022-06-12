竹縣+1211　明日起實名制快篩不用看分身分證尾數



▲新竹縣今日新增1211例確診病例。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今(12日)新增1211例新冠肺炎本土案例，居家隔離1552人、居家照護列管人數7540人。自明(13日)起，家用抗原快篩試劑實名制購買取消單雙號的限制，不需依身分證字號尾數單雙號進行分流，提升購買方便性。

衛生局呼籲民眾，明日起，家用抗原快篩試劑實名制購買取消單雙號的限制，不需依身分證字號尾數單雙號進行分流，民眾可自行依需求選擇購買日期。此外，第二輪家用抗原快篩試劑實名制販售已自6月6日實施，持有健保卡/居留證之民眾，無年齡限制。

目前兒童莫德納疫苗持續接種中，新竹縣校園接種莫德納場次雖已結束，尚未接種疫苗的6-11歲學童仍可由家長帶學童至新竹縣6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種。另，自5月16日起，開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)，在第一次追加劑間隔5個月後可接種第二次追加劑(即第4劑)。

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