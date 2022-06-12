快訊／今增163死！　本土+50643例

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增50,657例COVID-19確定病例，分別為50,643例本土個案及14例境外移入；另確診個案中新增163例死亡。

指揮中心表示，今日新增之50,643例本土病例，為23,945例男性、26,684例女性、14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為臺中市7,734例、高雄市7,250例、新北市5,772例、臺南市4,846例、桃園市4,454例、彰化縣4,384例、臺北市3,331例、屏東縣2,190例、南投縣1,300例、新竹縣1,211例、苗栗縣1,136例、雲林縣1,124例、嘉義縣1,061例、新竹市1,016例、宜蘭縣940例、花蓮縣664例、基隆市663例、嘉義市647例、臺東縣579例、澎湖縣195例、金門縣117例、連江縣29例。

指揮中心指出，今日新增163例本土病例死亡個案，為91例男性、72例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、151例具慢性病史、110例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月3日至6月9日，死亡日期介於5月25日至6月9日。

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指揮中心說明，今日新增14例境外移入個案中，為7例男性、7例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，自美國(1例)移入，另13例感染國家調查中。入境日介於今年6月10日至6月11日。

另外，今日也新增14例境外移入個案中，為7例男性、7例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，自美國(1例)移入，另13例感染國家調查中。入境日介於今年6月10日至6月11日。

▲6/12新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計12,237,337例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,342,699例排除)，其中2,892,263例確診，分別為13,436例境外移入、2,878,773例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

台灣自2020年起累計4,171例COVID-19死亡病例，其中4,156例本土，個案居住縣市分布為新北市1,345例、臺北市747例、桃園市312例、臺中市283例、高雄市282例、臺南市186例、彰化縣155例、基隆市135例、屏東縣121例、宜蘭縣93例、花蓮縣70例、雲林縣67例、南投縣67例、新竹縣60例、臺東縣54例、苗栗縣51例、嘉義縣50例、嘉義市40例、新竹市26例、金門縣7例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）