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去年因疫情停辦　南投世界茶業博覽會今年雙十連假確定復辦

▲南投縣世界茶業博覽會去年因疫情停辦。（圖／資料照片）

▲南投縣世界茶業博覽會去年因疫情停辦。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情延燒2年餘，南投縣指標性活動世界茶業博覽會去年被迫停辦，不過縣長林明溱日前表示，南投茶業博覽會今年一定會如期舉辦，縣府也已編列籌措1千萬元預算，目前正由農業處著手規劃活動內容。

南投縣議會9日召開定期會縣政總質詢，縣議員游顥關心今年的南投世界茶業博覽會活動是否會如期辦理，各界都在期待；林明溱示，南投世界茶業博覽會過去每年在雙十連假期間舉辦，已舉辦超過10年，規模及名氣皆屬全國知名，更是南投重要的產業經濟活動，對茶農收益及地方發展幫助很大，去年因受疫情影響，不得已停辦一年，也對本縣茶產業造成嚴重衝擊，所以今年一定會如期舉辦，預算也增加至1千萬元。

鹿谷鄉農會11日舉辦111年春季高級凍頂烏龍茶展售會，林明溱出席致賀，
並頒匾表揚特等獎得主邱蘇素雲，以及頭等獎至頭等拾等獎項，除肯定茶農用心管理、精進製茶技術，為消費者產製最優質茶葉，也再次提及今年將復辦南投國際茶業博覽會。

▲鹿谷鄉農會比賽茶銷量創新高，茶農邱蘇素雲奪春茶評鑑特等獎。（圖／南投縣政府提供）

▲鹿谷鄉農會比賽茶銷量創新高，茶農邱蘇素雲奪春茶評鑑特等獎。（圖／南投縣政府提供）

林明溱說，往年農委會例行補助部分約300萬至700餘萬元不等，今年縣府也依照往例提出計畫申請補助，縣府將視最後核定數額，挹注茶博會辦理經費，並在疫情期間以完善的防疫措施，打造優質的展售空間，為農民和消費者搭建最佳的銷售平台；國人防疫宅在家中時，也可和家人一起多喝南投好茶，並透過農會提供的電商宅配服務，選購在地優質的高級凍頂烏龍茶。

縣府農業處長陳瑞慶則表示，屆時將因應疫情發展狀況，依循2020年時模式，將茶博會相關防疫措施做好，舉辦時間暫訂於10月8日到16日，地點仍在中興新村中興會堂及大操場等週邊場地，並比照往年透過展館搭建與展售會，提供遊客茶知識、體驗、展演等，活動期間也會舉辦數場大型特色主題活動，持續推廣有機友善農業等概念，茶葉改良場今年也會來設置展覽場館，針對茶葉DNA、溯源等觀念及飲料市場研發等最新概念作介紹，吸引人潮及買氣。

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