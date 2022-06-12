雙煞闖竹東民宅行竊失風竟下毒手　80歲阿公滿身血險遭打殘！



▲劉阿公的住宅今日凌晨遭2盜闖入。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹東中豐路一處民宅12日凌晨發生一件駭人的強盜事件，2名竊賊掩飾身分潛入民宅，未料被屋主發現，2人從遮遮掩掩的小偷立刻變身成傷人搶奪，80歲獨居阿公被毆打後反鎖廁所，還好鄰居聽到阿公呼叫，起床察看後才發現。

網友在「新竹爆料公社」po文表示，今天凌晨，住在竹東的阿公遭到兩名陌生人入侵，一人戴口罩、一人戴面罩，搶走錢包手機等就算了，還將阿公壓在地上瘋狂毆打，阿公被抓著頭用力撞木頭，全身是血，最後被反鎖在廁所求救無門，直到隔壁鄰居聽見異響查看後才發現出大事。

網友氣憤表示，「真的無法想像這件事就發生在自己阿公身上，小偷你偷錢就算，怎麼可以這樣打80歲老人家打成這樣，根本致人於死地」，也提醒大家務必所好門窗在睡覺，尤其家中有老人、小孩，千萬要注意。

▲▼阿公滿身是血倒在廁所，隔壁鄰居聽到呼叫聲才發現報警。

竹東警方表示，凌晨2時許接獲報案，中豐路三段一處三層樓透天民宅遭強盜闖入傷人。一名獨居80歲劉姓阿公，遭2盜毆打後反鎖廁所，搶奪數千元現金後離去。警方到場時，只見阿公滿身是血，緊急將他送醫，阿公意識清醒，預計稍晚會進加護病房安排手術治療。

據了解，鄰居聽到阿公呼救聲前往查看，由於2盜皆戴著口罩、面罩，不好分辨身分，警方也正加緊腳步調閱監視器畫面。

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