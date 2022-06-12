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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／疫情趨緩集檢中心研議退場　侯友宜說明新北最新疫情

記者林銘翰／新北報導

新冠肺炎疫情趨緩，新北市集中檢疫中心研議退場，新北市政府將在12日下午召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」說明會，新北市長侯友宜預計親自現身說明最新進度，《ETtoday東森新媒體》全程直播。

新北市今年1月起陸續啟動7間集中檢疫中心，分別位於泰山、三重、淡水、新店、深坑、淡海及板橋，共計提供1368間房、2177床收治量能。

新北市衛生局說明，新北市18家急救責任醫院專責病房陸續降載由30％調整為25％，目前空床率47％，7間集中檢疫中心空床率也是47％，新北市政府已經展開檢討，先會有1間集中檢疫中心完成任務，後續還會有1間停止徵用，恢復原本旅館功能，但會有一定量能應變。

侯友宜日前受訪時表示，板橋集中檢疫中心自5月3日啟用至6月9日，總共收治453人，從亞東醫院住院下轉達131人，解隔離康復396人，目前仍在館內為57人，縮短病人住院時間，讓醫院病床靈活運用。

中央流行疫情指揮中心稍早宣布，今天國內新增5萬657例新冠肺炎病例，分別為5萬643例本土個案、14例境外移入，確診個案中163人死亡，本土病例以台中市7734例為最多、高雄市7250例居次，新北市則佔5772例位居第三。

▼新北市長侯友宜日前慰勞集中檢疫所醫護團隊 。（圖／新北市府提供）

▲▼ 侯友宜出席「慰勞集中檢疫所醫護團隊」行程 。（圖／新北市府提供）

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