國民黨團諷超前部署真的有在做　「抹黑打壓地方政府世界奇觀」

▲國民黨立法院黨團召開「防疫選戰超前部署！抹黑打壓地方政府！世界奇觀！」記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團總召曾銘宗12日表示，近期中央政府動員黨政軍、網軍側翼，猛打地方政府，儼然年底選戰已經開打，「原來蔡政府所謂的超前部署真的有在做，可是超前部署在年底選戰，還有抹黑地方政府的認知作戰」，直言這個政府的心中只有選舉、沒有人民，真是世界奇觀。

新北市中和區2歲男童「恩恩」因確診重症，搶救仍不幸死亡，國民黨立法院黨團上午召開「防疫選戰超前部署！抹黑打壓地方政府！世界奇觀！」記者會，與會者包括曾銘宗、國民黨團首席副書記長李德維。

曾銘宗表示，國民黨團建議恩恩父親依照規定，對於1922專線的不作為提出國賠申請，國民黨團願意協助恩恩父親申請，「甚至打官司都願意」。另外，在立法院開議之後，國民黨團也會提議成立調閱委員會，還原事實給恩爸一個交代。

曾銘宗指出，台灣染疫死亡的速度位居全球第二，總統蔡英文政府過去一再宣稱「防疫工作超前部署」，事後證實疫情擴散之後，要藥品沒藥品、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，原來所稱的超前部署是大內宣，而近期中央政府動員黨政軍、網軍側翼，猛打地方政府，儼然年底選戰已經開打。

曾銘宗批評，中央政府先行操作政治作戰，在疫情惡化的階段，再利用相關事件抹黑地方政府，「原來蔡政府所謂的超前部署真的有在做，可是超前部署在年底選戰，還有抹黑地方政府的認知作戰」，直言政府心中只有政治跟有選舉、沒有人民，這個政府真是厲害、真是世界奇觀。

曾銘宗也說，環顧過去兩年以來其他國家的作為，大多都是中央政府協調地方政府合作、推動做好防疫，沒有見到中央政府刻意打壓地方政府的現象，蔡政府為了年底的選舉刻意打壓新北市及地方政府，獨步全球，呼籲全民好好檢視，年底利用選票教訓、唾棄民進黨。

李德維則表示，國民黨團一定協助恩恩父親做出相關求償，或者提出訴訟，這是國民黨團一定會做的，但是希望大家遵守防疫作為，尤其是中央政府有所規定，地方政府一定會接受配合，然而目前的發展卻是地方政府接受中央政府的指引，「中央出了問題，把所有問題甩給地方」。

李德維認為，7、8月的暑假即將開始，指揮中心、衛福部要做任何政策的修正或改變時，都必須好好規劃、真正超前部署，最重要的是「要讓底下的地方能夠執行」，而不能只是上有對策、把所有責任推給地方政府，否則到時候出了事，對於地方的執行單位非常不公平。