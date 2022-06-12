　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨團諷超前部署真的有在做　「抹黑打壓地方政府世界奇觀」

▲▼國民黨立法院黨團12日召開「防疫選戰超前部署！抹黑打壓地方政府！世界奇觀！」記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）

▲國民黨立法院黨團召開「防疫選戰超前部署！抹黑打壓地方政府！世界奇觀！」記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團總召曾銘宗12日表示，近期中央政府動員黨政軍、網軍側翼，猛打地方政府，儼然年底選戰已經開打，「原來蔡政府所謂的超前部署真的有在做，可是超前部署在年底選戰，還有抹黑地方政府的認知作戰」，直言這個政府的心中只有選舉、沒有人民，真是世界奇觀。

新北市中和區2歲男童「恩恩」因確診重症，搶救仍不幸死亡，國民黨立法院黨團上午召開「防疫選戰超前部署！抹黑打壓地方政府！世界奇觀！」記者會，與會者包括曾銘宗、國民黨團首席副書記長李德維。

曾銘宗表示，國民黨團建議恩恩父親依照規定，對於1922專線的不作為提出國賠申請，國民黨團願意協助恩恩父親申請，「甚至打官司都願意」。另外，在立法院開議之後，國民黨團也會提議成立調閱委員會，還原事實給恩爸一個交代。

曾銘宗指出，台灣染疫死亡的速度位居全球第二，總統蔡英文政府過去一再宣稱「防疫工作超前部署」，事後證實疫情擴散之後，要藥品沒藥品、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，原來所稱的超前部署是大內宣，而近期中央政府動員黨政軍、網軍側翼，猛打地方政府，儼然年底選戰已經開打。

曾銘宗批評，中央政府先行操作政治作戰，在疫情惡化的階段，再利用相關事件抹黑地方政府，「原來蔡政府所謂的超前部署真的有在做，可是超前部署在年底選戰，還有抹黑地方政府的認知作戰」，直言政府心中只有政治跟有選舉、沒有人民，這個政府真是厲害、真是世界奇觀。

曾銘宗也說，環顧過去兩年以來其他國家的作為，大多都是中央政府協調地方政府合作、推動做好防疫，沒有見到中央政府刻意打壓地方政府的現象，蔡政府為了年底的選舉刻意打壓新北市及地方政府，獨步全球，呼籲全民好好檢視，年底利用選票教訓、唾棄民進黨。

李德維則表示，國民黨團一定協助恩恩父親做出相關求償，或者提出訴訟，這是國民黨團一定會做的，但是希望大家遵守防疫作為，尤其是中央政府有所規定，地方政府一定會接受配合，然而目前的發展卻是地方政府接受中央政府的指引，「中央出了問題，把所有問題甩給地方」。

李德維認為，7、8月的暑假即將開始，指揮中心、衛福部要做任何政策的修正或改變時，都必須好好規劃、真正超前部署，最重要的是「要讓底下的地方能夠執行」，而不能只是上有對策、把所有責任推給地方政府，否則到時候出了事，對於地方的執行單位非常不公平。

►奴才們注意！貓界豪宅「紙箱城堡」好玩好用還能自由組合

ET快訊
「考上台大還痛苦什麼？」　教授曝背後原因：很同情這些孩子
BA.4和BA.5確診激增！　英國政府「這決定」害醫院成破口
「男性晨間勃起」較不易死於心臟病或中風　千人數據曝
唐山「9男打1女」陸演藝圈震怒！　成龍氣到整晚沒睡
台中23歲女坐馬路中遭撞！　頭顱肢體變形慘死
王心凌狂粉北捷脫序！　男無罩放送《愛你》被拖下車上銬
母載2孩遇陌生人尾隨「兇狠往車內看」！　網抖：眼神很怪
烏克蘭最挺台言論！　澤倫斯基建議台灣「外交化解台海衝突」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中國大陸暫停台灣石斑魚輸入　國民黨團：政府不要一昧地只想咒罵

朱立倫返台　談訪美之旅「辛苦但很有價值」

國民黨團諷超前部署真的有在做　「抹黑打壓地方政府世界奇觀」

吳沛憶批「青年職涯儲值護照」成效僅8％　柯文哲承認「難達KPI」

入境改3+4出國不遠了？　蘇貞昌：隨疫情狀況量力量能

吳淑珍確診新病況　陳水扁心疼喊：她的身體更虛弱了

「中國政治打壓台灣石斑」　蘇貞昌：把科學證據給他也已讀不回

追恩恩案「消失的81分鐘」　議員爆：新北衛生局沒錄音

快訊／羅致政出現微咳微燒快篩陽性　「果然中了準備領無敵星星」

新莊人口數破42萬人！2022「新五泰林」選區重劃　66席議員這樣分

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

老婆深情演唱《下輩子》　搞笑尪聽完秒回：我不要

美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

陳芳語唱《玻璃心》紅到國際　歌手第一人登哥本哈根民主高峰會

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

具俊曄「驚喜幫小S慶生」獻唱生日歌　直呼她乳名「婷婷」：最好的小姨子

美珠看到金旻奎「嘴角沒下來過」　她唱歌告白...結果他逃跑惹XD

中國大陸暫停台灣石斑魚輸入　國民黨團：政府不要一昧地只想咒罵

朱立倫返台　談訪美之旅「辛苦但很有價值」

國民黨團諷超前部署真的有在做　「抹黑打壓地方政府世界奇觀」

吳沛憶批「青年職涯儲值護照」成效僅8％　柯文哲承認「難達KPI」

入境改3+4出國不遠了？　蘇貞昌：隨疫情狀況量力量能

吳淑珍確診新病況　陳水扁心疼喊：她的身體更虛弱了

「中國政治打壓台灣石斑」　蘇貞昌：把科學證據給他也已讀不回

追恩恩案「消失的81分鐘」　議員爆：新北衛生局沒錄音

快訊／羅致政出現微咳微燒快篩陽性　「果然中了準備領無敵星星」

新莊人口數破42萬人！2022「新五泰林」選區重劃　66席議員這樣分

快訊／林口社區傳5聲槍響！球棒隊猛砸車...市議員：我就住這

重逢高中同學！人妻完事驚喊：月經沒來　夫查監視器綠詐

儀表板貼一整排車號！吳宗憲解釋⋯Sandy驚：現在才知道

共事施崇棠、合作郭台銘　鴻海董座劉揚偉曝：年輕人一定要走出去

今天北台灣還是有雨　「雨全停」時間點曝！下週這天鋒面雨彈再襲

最貴相機！徠卡0系列原型機拍賣　成交價近4.5億

金正恩發送賀電給普丁　挺俄羅斯侵略烏克蘭：展現「正義偉業」

中國大陸暫停台灣石斑魚輸入　國民黨團：政府不要一昧地只想咒罵

蔡依林私照曝光！　親姊曬「魔鬼S級辣照」網激動：美到模糊

預約到2024年的牛肉麵！客怒留1星「誇張」　老闆霸氣回：別來煩我

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

入境改3+4出國不遠了？　蘇貞昌：隨疫情狀況量力量能

鄭運鵬被柯文哲這句話氣到　嗆「全台灣只有他這麼沒人情義理」

7月全代會倒數　民進黨「北北桃」沒母雞基層焦慮

蔡英文推「基隆是疫情後新生活起點」惹議　侯友宜：總統要加把勁

羅致政快篩陽性　果然中了準備領無敵星星

吳淑珍確診新病況　陳水扁心疼喊：她的身體更虛弱了

追恩恩案「消失的81分鐘」　議員爆：新北衛生局沒錄音

新莊人口數破42萬人！2022「新五泰林」選區重劃　66席議員這樣分

不加入民眾黨卻擁選舉資源挨批　黃珊珊：大家都是好朋友

柯文哲挨批北捷建設掛零　嘆：大環境因素

快訊／13日起快篩試劑實名制　取消單雙號限制

「中國政治打壓台灣石斑」　蘇貞昌：把科學證據給他也已讀不回

「1922沒公權力」顛覆民眾認知！侯友宜無奈：打去到底能幫什麼忙？

快訊／台石斑魚遭禁！蔡英文譴責中國

更多熱門

相關新聞

埔榮為確診患者完成冠狀動脈支架置放手術

埔榮為確診患者完成冠狀動脈支架置放手術

87歲江姓老翁日前因為多次咳嗽、胸悶，到台中榮總埔里分院急診，在急診室診療時出現持續胸痛症狀，隨即心電圖檢查，經心臟內科值班醫師研判為心肌梗塞，其PCR採檢結果更呈陽性、新冠肺炎確診；心導管團隊為江翁完成該院首例確診病人心肌梗塞冠狀動脈支架置放手術，術後意識清楚，目前轉入專責病房隔離持續治療，並開始使用口服抗病毒藥物。

重覆感染「免疫會更好」嗎　醫：答案恐怕失望

重覆感染「免疫會更好」嗎　醫：答案恐怕失望

要出國玩了嗎　10種「最恐怖地雷旅伴」曝

要出國玩了嗎　10種「最恐怖地雷旅伴」曝

53萬兒童染疫！8人MIS-C　醫喊「共存」要過4關

53萬兒童染疫！8人MIS-C　醫喊「共存」要過4關

人潮照曝　醫：疫情緊繃？台北感受不到囉

人潮照曝　醫：疫情緊繃？台北感受不到囉

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染國民黨團曾銘宗李德維

讀者迴響

熱門新聞

從上海回來嫌台北太衝擊　孫德榮開罵

偷吃小孩同學的爸爸　單親媽喊「寶貝老公」慘了

男女「想愛愛時間」不一樣！最美博士曝超羞原因

不要妻小車房老了會怎樣？　眾人狂喊1優勢

女肚痛竟懷孕　醫：寶寶踢掉避孕器

偷牛奶青菜被抓　失業男難過大哭

今全台有雨　下波變天時間曝

前公司邀波特王對質：看他敢不敢！

平價牛排「正確吃法」曝光！網嘆吃錯20年

入境大鬆綁　他轟「1行業」賺爛了

嘻哈歌手涉酒駕拒盤查　3警車圍捕

國中弟取餐表情超無奈！外送員見備註笑了

米砂婚禮淚崩！「沒想過我們會有結婚一天」

館長爆「波特王禮物被前公司拿走」！傻眼揭內幕

「無敵星星」仍會重複感染　醫：台灣活在平行時空

更多

最夯影音

更多
波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？
師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

老婆深情演唱《下輩子》　搞笑尪聽完秒回：我不要

老婆深情演唱《下輩子》　搞笑尪聽完秒回：我不要

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面