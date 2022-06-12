關懷包竟放「家庭號國民零食」　高雄哥秒愣！網超羨慕：我也想要

▲一票網友看見關懷包內容物後，不禁感到羨慕。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

現在已有部分縣市停發防疫包，因此若有民眾拿到，一分享便會引發一片「羨慕聲」。日前就有網友曬出他熱騰騰拿到的防疫關懷包，而內容物曝光後，讓大票網友不禁直呼，「我們什麼都沒有」、「有快篩我就給讚」、「我們台中還辣味的泡麵咧，原味可樂果很OK啊」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，曬出高雄市政府發放的防疫關懷包，內容物包含統一肉燥麵、可樂果、快篩、口罩、垃圾袋等。而看到這麼大一包的可樂果後，他便不禁直呼「欸不是！七天打算都要吃這包家庭號可樂果，喉嚨BBQ了！」

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關懷包豐富的內容物一曝光，隨即吸引5000多名網友按讚朝聖，紛紛羨慕直喊「我可以跟你換嗎？我不愛蔥燒牛肉泡麵和花生夾心酥」、「我也想要可樂果」、「這包可樂果我3天可以結束它」、「可樂果！可惡超想要」、「可樂果上面有寫老朋友，這是派好朋友來陪伴你，算貼心」。

▲高雄關懷包得來速。（圖／高雄市政府提供）

還有些網友因為根本沒拿到關懷包，進而回應「這很好了！我明天解隔，到現在都沒看到防疫包」、「我們只有打電話關懷，根本沒有關懷包這種東西」、「真好～有關懷包」、「有收到食物不錯了，有的地方什麼都沒有」。也有網友認為，若現在喉嚨痛無法吃零食，不妨等康復後再吃，「你好了再吃」、「感覺這種關懷包都是病好的時候吃的」。

本站日前報導《高雄「關懷包得來速」首日發出2900份 領取方式一次看》，高雄市首創實施關懷包得來速，5月11日就已正式上路。確診者收到確診簡訊後2小時，可請非同住親友或同住家人（居隔者）至指定地點領取；如屬同住家人（居隔者），要自行騎車、開車或步行領取，勿搭乘大眾運輸工具。

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