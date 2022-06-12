跨黨派立委赴歐分享台灣經驗　主辦單位憂中共干擾要求保密

▲民進黨立委范雲出席哥本哈根民主高峰會，分享台灣開放國會經驗。（圖／范雲辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

跨黨派立委出席哥本哈根民主高峰會，民進黨立委范雲12日透露，昨天她向國際分享台灣開放國會的經驗，以及對未來國會樣貌的期許，同時代表台灣與瑞典、科索沃、拉脫維亞的國會議員同台報告，事前主辦單位美國國際民主協會因為擔心中共的干擾，所以要求代表報告者必須保密。

民主聯盟基金會（Alliance of Democracies）在6月9、10日舉行哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit），立法院籌組跨黨派立委訪問團，成員包含范雲、國民黨立委謝衣鳯、時代力量立委王婉諭、台灣民眾黨立委邱臣遠，以及無黨籍立委林昶佐等人。

范雲上午發布新聞稿說明，開放政府夥伴關係聯盟（Open Government Partnership，OGP）為開放政府定義了四項核心價值，包括透明、參與、可靠與包容。范雲指出，根據台灣經驗，實踐這些價值的關鍵，就是落實平等參政機會的選舉制度。

范雲表示，在婦女團體的努力倡議下，台灣成功在2005年修憲時納入不分區立委女性保障名額，當時她本人即是婦女新知基金會參政組負責人。台灣國會的立委女性比例，因此得以從1995年時的14%，提升到當今的42.5%，不僅是亞洲第一名，更高於美國、英國、德國、澳洲等國家。

然而，范雲也指出，台灣的選舉成本非常高，從選舉、造勢、動員過程需要的花費，到登記參選的選舉保證金，都遠遠高於國際平均。

范雲舉例，在台灣要打一場成功的立委選戰，經常要花100到300萬美金或更高。許多所得比台灣高的國家如英國、澳洲、紐西蘭等，國會議員的參選保證金都較台灣低廉許多。

范雲認為，開放國會的終極目標，就是為多元組成、缺乏資源的年輕人，創造更友善、更可近的政治環境。唯有如此，下一代才能有平等的機會參與國會、參與政治，「沒有公民社會，就沒有台灣今天的民主」。

范雲提及，過去台灣民主及開放國會所達成的里程碑，有很大一部分是公民社會、民間團體的努力，如果沒有他們的付出，台灣的民主不會有今天的樣貌，甚至今年國會代表團受邀到哥本哈根民主高峰會。

范雲說，開放國會的下一步，必須由公民社會和政治緊密的合作，唯有讓選舉真正公共化、創造公民參與政治的平等機會，才能深化民主，台灣正在往正確的道路前進，自己會繼續努力深化台灣民主，實踐對所有人都「開放國會」的目標。