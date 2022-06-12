　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跨黨派立委赴歐分享台灣經驗　主辦單位憂中共干擾要求保密

▲▼民進黨立委范雲出席哥本哈根民主高峰會，分享台灣開放國會經驗。（圖／范雲辦公室提供）

▲民進黨立委范雲出席哥本哈根民主高峰會，分享台灣開放國會經驗。（圖／范雲辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

跨黨派立委出席哥本哈根民主高峰會，民進黨立委范雲12日透露，昨天她向國際分享台灣開放國會的經驗，以及對未來國會樣貌的期許，同時代表台灣與瑞典、科索沃、拉脫維亞的國會議員同台報告，事前主辦單位美國國際民主協會因為擔心中共的干擾，所以要求代表報告者必須保密。

民主聯盟基金會（Alliance of Democracies）在6月9、10日舉行哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit），立法院籌組跨黨派立委訪問團，成員包含范雲、國民黨立委謝衣鳯、時代力量立委王婉諭、台灣民眾黨立委邱臣遠，以及無黨籍立委林昶佐等人。

范雲上午發布新聞稿說明，開放政府夥伴關係聯盟（Open Government Partnership，OGP）為開放政府定義了四項核心價值，包括透明、參與、可靠與包容。范雲指出，根據台灣經驗，實踐這些價值的關鍵，就是落實平等參政機會的選舉制度。

范雲表示，在婦女團體的努力倡議下，台灣成功在2005年修憲時納入不分區立委女性保障名額，當時她本人即是婦女新知基金會參政組負責人。台灣國會的立委女性比例，因此得以從1995年時的14%，提升到當今的42.5%，不僅是亞洲第一名，更高於美國、英國、德國、澳洲等國家。

然而，范雲也指出，台灣的選舉成本非常高，從選舉、造勢、動員過程需要的花費，到登記參選的選舉保證金，都遠遠高於國際平均。

范雲舉例，在台灣要打一場成功的立委選戰，經常要花100到300萬美金或更高。許多所得比台灣高的國家如英國、澳洲、紐西蘭等，國會議員的參選保證金都較台灣低廉許多。

范雲認為，開放國會的終極目標，就是為多元組成、缺乏資源的年輕人，創造更友善、更可近的政治環境。唯有如此，下一代才能有平等的機會參與國會、參與政治，「沒有公民社會，就沒有台灣今天的民主」。

范雲提及，過去台灣民主及開放國會所達成的里程碑，有很大一部分是公民社會、民間團體的努力，如果沒有他們的付出，台灣的民主不會有今天的樣貌，甚至今年國會代表團受邀到哥本哈根民主高峰會。

范雲說，開放國會的下一步，必須由公民社會和政治緊密的合作，唯有讓選舉真正公共化、創造公民參與政治的平等機會，才能深化民主，台灣正在往正確的道路前進，自己會繼續努力深化台灣民主，實踐對所有人都「開放國會」的目標。

►義大利鬆餅機下殺999元！鯛魚燒、甜甜圈都能做

ET快訊
1照片洩陳時中確診前「接觸這群人」！　只有他離最遠
快訊／6童中症！　30歲男打3劑仍「呼吸衰竭」亡
快訊／昨天才跟蘇貞昌開會！陳時中確診　政院緊急清消
快訊／今增426中重症！　163死「110例沒打滿疫苗」
快訊／今增163死！　本土+50643例
快訊／台南工廠大火！　駭人濃煙衝天
以為有無敵星星！她確診後跑趴不戴罩　2度染疫更慘
男大生硬上女同學害懷孕！　辯「我有停下來」慘遭重判

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳時中確診！11日才跟蘇貞昌開會　政院啟動清消工作

跨黨派立委赴歐分享台灣經驗　主辦單位憂中共干擾要求保密

快訊／陳時中確診　蔡英文：他扛了防疫兩年多未曾休息

民進黨北北桃沒母雞基層焦慮　許智傑舉林智堅為例：好牌不急著出手

陳時中快篩陽！北市長選戰還沒正式開打　藍綠白都先確診了

黃珊珊一句話暗酸蔣萬安　他看完後嘆：狗屁不通

中國大陸暫停台灣石斑魚輸入　國民黨團：政府不要一昧地只想咒罵

朱立倫返台　談訪美之旅「辛苦但很有價值」

國民黨團諷超前部署真的有在做　「抹黑打壓地方政府世界奇觀」

吳沛憶批「青年職涯儲值護照」成效僅8％　柯文哲承認「難達KPI」

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

老婆深情演唱《下輩子》　搞笑尪聽完秒回：我不要

陳芳語唱《玻璃心》紅到國際　歌手第一人登哥本哈根民主高峰會

美珠看到金旻奎「嘴角沒下來過」　她唱歌告白...結果他逃跑惹XD

具俊曄「驚喜幫小S慶生」獻唱生日歌　直呼她乳名「婷婷」：最好的小姨子

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

陳時中確診！11日才跟蘇貞昌開會　政院啟動清消工作

跨黨派立委赴歐分享台灣經驗　主辦單位憂中共干擾要求保密

快訊／陳時中確診　蔡英文：他扛了防疫兩年多未曾休息

民進黨北北桃沒母雞基層焦慮　許智傑舉林智堅為例：好牌不急著出手

陳時中快篩陽！北市長選戰還沒正式開打　藍綠白都先確診了

黃珊珊一句話暗酸蔣萬安　他看完後嘆：狗屁不通

中國大陸暫停台灣石斑魚輸入　國民黨團：政府不要一昧地只想咒罵

朱立倫返台　談訪美之旅「辛苦但很有價值」

國民黨團諷超前部署真的有在做　「抹黑打壓地方政府世界奇觀」

吳沛憶批「青年職涯儲值護照」成效僅8％　柯文哲承認「難達KPI」

吳可熙進軍好萊塢！揭劇組貼心舉動「演員專屬待遇」

快訊／周天成收穫印尼大師賽亞軍！　仍難敵「天敵」丹麥球王

去年抓逾50輛冠全台！改裝車當心　彰化「這3處」加設固定聲音照相

表揚台南市2022總統教育獎得獎學子　黃偉哲期勉奮鬥事蹟成學習楷模

1照片洩陳時中確診前「接觸過這群人」！　只有他離最遠

熊熊圖藏幾種動物？　只有1%天選之人能找到全部

日本開放觀光「排除自由行旅客」　旅遊業哀嘆：期待落空

中重症+426「有6童中症」　30歲男打3劑疫苗「肺炎併呼吸衰竭亡」

買新北重劃區！猶豫低樓層+停車位or直上高樓層？　網揭市場現況

盤點航海王人氣股！陽明股東人數居高不下　料卡位等這一天

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

政治熱門新聞

快訊 / 陳時中確診　蔡英文：他扛了防疫兩年多未曾休息

北市長選戰還沒正式開打　藍綠白檯面上人選都確診

入境改3+4出國不遠了？　蘇貞昌：隨疫情狀況量力量能

吳淑珍確診新病況　陳水扁心疼喊：她的身體更虛弱了

陳時中確診！11日才跟蘇貞昌開會　政院啟動清消工作

黃珊珊一句話暗酸蔣萬安　他看完後嘆：狗屁不通

鄭運鵬被柯文哲這句話氣到　嗆「全台灣只有他這麼沒人情義理」

新莊人口數破42萬人！2022「新五泰林」選區重劃　66席議員這樣分

羅致政快篩陽性　果然中了準備領無敵星星

蔡英文推「基隆是疫情後新生活起點」惹議　侯友宜：總統要加把勁

7月全代會倒數　民進黨「北北桃」沒母雞基層焦慮

追恩恩案「消失的81分鐘」　議員爆：新北衛生局沒錄音

藍委諷超前部署有在做　打壓地方世界奇觀

大陸暫停石斑魚輸入　藍委：不要只想咒罵

更多熱門

相關新聞

北京市委書記蔡奇與洪秀柱會面 國台辦主任劉結一出席會見

北京市委書記蔡奇與洪秀柱會面 國台辦主任劉結一出席會見

中華青雁和平教育基金會董事長、國民黨前主席洪秀柱昨（2）日與中共中央政治局委員、北京市委書記蔡奇會面，同場還有中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一一同出席。洪秀柱表示，兩岸和平發展是不可逆轉的時代潮流，「期望兩岸同胞在反獨促統的目標上繼續奮進，增強交流互動，共同迎接兩岸融合的春天，加速兩岸和平統一大業。」

親美立場不變！　朱立倫訪美：不因中共立場有任何退縮

親美立場不變！　朱立倫訪美：不因中共立場有任何退縮

丹麥歷史性公投完成　決定加入歐盟共同防務

丹麥歷史性公投完成　決定加入歐盟共同防務

丹麥提出供應烏克蘭裝甲車請求　遭瑞士否決

丹麥提出供應烏克蘭裝甲車請求　遭瑞士否決

俄羅斯再斷丹麥、德國天然氣供應

俄羅斯再斷丹麥、德國天然氣供應

關鍵字：

范雲哥本哈根民主峰會丹麥中共保密

讀者迴響

熱門新聞

從上海回來嫌台北太衝擊　孫德榮開罵

快訊／陳時中快篩陽確診！

入境大鬆綁　他轟「1行業」賺爛了

女肚痛竟懷孕　醫：寶寶踢掉避孕器

偷吃小孩同學的爸爸　單親媽喊「寶貝老公」慘了

男女「想愛愛時間」不一樣！最美博士曝超羞原因

館長爆「波特王禮物被前公司拿走」！傻眼揭內幕

不要妻小車房老了會怎樣？　眾人狂喊1優勢

前公司邀波特王對質：看他敢不敢！

偷牛奶青菜被抓　失業男難過大哭

排到2024年的牛肉麵！客怒留1星　老闆霸回：別來

今全台有雨　下波變天時間曝

快訊 / 陳時中確診　蔡英文：他扛了防疫兩年多未曾休息

平價牛排「正確吃法」曝光！網嘆吃錯20年

國中弟取餐表情超無奈！外送員見備註笑了

更多

最夯影音

更多
波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？
師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面