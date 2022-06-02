疑歐派丹麥歷史性公投完成　67%選民贊成加入「歐盟共同防務」

▲丹麥公投結果決定加入「歐盟共同防務」。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭後，傳統「疑歐派」的丹麥就「歐盟共同防衛政策」議題舉行公投，最終結果顯示贊成票67%，反對票33%，決定加入「歐洲共同防衛政策」。這也代表俄烏戰爭的影響，翻轉了丹麥的國防政策。

根據《路透社》報導，丹麥是唯一一個不屬於「歐盟國防和安全政策」的歐盟成員國，公投象徵著丹麥政府第一次成功廢除了1993年馬斯特里赫特條約（Maastricht Treaty）公投中獲得的若干豁免之一

最終結果顯示，近67%的選民支持取消對歐盟所謂的「共同安全與防衛政策 」（CSDP）的豁免權，這是丹麥就歐盟事務舉行的公投中，最高支持率紀錄。.

贊成方的理由是，支持加強歐盟安全合作，而反對方則認為，歐盟的防務協議受到官僚主義的影響，丹麥參與歐盟軍事行動的成本太高。

丹麥總理梅特弗雷澤里克（Mette Frederiksen）在投票結果公布後表示，「我們已經向我們在北約和歐洲的盟友發出了一個信號，我們已經向普丁發出了一個明確的信號」。

丹麥國際問題研究所研究員尼森（Christine Nissen）表示，雖然結果不會對歐盟產生重大的實際影響，但布魯塞爾將對此結果持積極態度。

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