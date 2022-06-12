男大生硬上女同學害懷孕！辯「我有停下來」　遭重判+賠200萬

▲高雄男大生性侵女同學害懷孕，遭重判4年8個月並要賠償200萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市某大學林姓男學生與同社團的女學生小文（化名）、杜姓、梁姓同學參加社團活動飲酒後，共同借住在小文租屋處，但林男竟趁小文熟睡溜進房間，強壓到她身上並不顧反抗性侵得逞，事後小文告知林男意外懷孕，林男驚訝直說「怎麼可能」、「我有停下來」，女方報警提告，一審法院判林男徒刑4年8個月，小文另提損害賠償200萬元，法院也判准同意。

判決書指出，林男、小文、杜姓、梁姓同學為高雄某大學同一社團的成員，2020年6月6日晚間共同參加社團聚餐後，因為都有喝酒，林男、杜姓同學住處較遠，說好借住在小文與梁的共同租屋處。

但林男趁大家睡著時，偷偷溜進小文房間，將房門反鎖，爬上床壓在小文身上，小文驚叫「不要鬧了」，杜聽見聲音敲房門關心，林還躺回地上裝睡，杜叫他回原處與其他人一起睡，林繼續裝睡不予回應，杜只好先離開房間。

而林男等到小文熟睡時，再度爬上床強脫小文褲子，她驚醒質問「幹甚麼」並且哭泣反抗，林男仍強制性侵得逞。

事後小文不敢跟別人說，在看完醫生後才傳訊息向林告知「我懷孕了」，林還訝異回覆「怎麼可能」、「我有停下來，才剛開始不是嗎」、「我發現你是真的不要時，我就停了」，還一直關心小文身體狀況「遲了多久發現的」、「那妳有做了什麼了嗎？發現5 週半之後？」、「我儘量想辦法協助妳調養身心好嗎，我想盡辦法彌補妳」，並反覆表示歉意。

小文事後報警，林男在受警方偵訊時矢口否認性侵小文，但根據2人對話截圖，小文說過「為什麼我哭喊著不要了，你卻沒有放過我」，林則回「對不起」，而不是否認；在林得知懷孕後也回覆「我知道很不該，真心後悔」、「我並不是說後悔讓妳懷孕，而是發生這整件事」，顯見有發生關係的事實，不然不會有這些反應跟對話，高雄地方法院因此認定林男犯罪屬實，依強制性交罪判處4年8個月。

此外，小文還另提侵權行為損害賠償，要求林男賠償200萬元，林男在庭審時為表達歉意，同意全部請求，法院判賠200萬元，全案可上訴。