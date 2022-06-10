研究證實：懷孕期間確診可能影響胎兒「大腦神經發育」

▲確診新冠肺炎的孕婦重症和死亡風險更高，也更有可能發生早產或嚴重併發症的問題。（圖／達志／示意圖）



記者張方瑀／綜合報導

美國最新一項研究調查顯示，在子宮中接觸過新冠病毒的嬰兒，在出生後一年更有可能被診斷出神經發育障礙，包含自閉症等與大腦神經系統發展有關的症狀，尤其在懷孕後期暴露於病毒中的胎兒，其發生機率更高。

根據哈佛大學麻州總院（Massachusetts General Hospital）婦產科刊載在《JAMA Network Open》的最新研究，調查了院內7772名在新冠肺炎大流行期間出生的嬰兒，其中222名嬰兒的雙親在懷孕時曾確診新冠肺炎，結果發現若嬰兒在子宮內接觸過新冠病毒，那麼在分娩後第一年更有可能被診斷出神經發育障礙。

研究指出，神經發育障礙包含很多症狀，如自閉症、雙相情緒障礙症（bipolar disorder）、思覺失調症（Schizophrenia）和學習困難等，這些都與大腦和神經系統的發展有關。研究人員指出，雖然以上許多症狀會到年紀漸長才出現，但在子宮中曾接觸新冠病毒的胎兒，更容易被診斷出與口語、語言和運動功能相關的神經發育問題。

▲若嬰兒在子宮內接觸過新冠病毒，那麼在分娩後第一年更有可能被診斷出神經發育障礙。（圖／取自Pixabay）



即使研究人員考慮了種族、經濟狀況、孕婦年齡、胎兒性別等其他因素，但發現雙親曾確診新冠肺炎的這個關聯仍舊存在。研究結果也顯示，母親在懷孕後期才確診，嬰兒出現神經發育障礙的可能性更高。

研究結果顯示，確診新冠肺炎的孕婦重症和死亡風險更高，也更有可能發生早產或嚴重併發症的問題，早產嬰兒也可能面臨短期或長期的健康問題。即便如此，目前孕婦的疫苗覆蓋率依舊很低。研究人員也指出，由於這項研究是觀察性的，無法確實在新冠肺炎和神經發育問題建立確切的因果關係。

目前這項研究僅涵蓋在疫情期間出生一年的嬰兒，但由於許多神經發育障礙會到幼兒期，甚至是青春期或成年才會顯現出來，因此很難完全理解影響規模，且研究調查時間為2020年，當時主流毒株為原始毒株與Alpha毒株，後續的Delta病毒和Omicron病毒影響，仍值得繼續研究。

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