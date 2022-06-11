跟確診兒一起關7天！她快篩「永遠1條線」反自嘲絕緣　網傻了

▲跟確診兒一起關了7天，她快篩仍是陰性。圖與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「以身邊周遭朋友的經驗來說，整天吃喝在一起，晚上也睡一起，不出4天，我也會中鏢。」一位女網友在臉書「●【爆怨公社】●」發文，說兒子確診後，她身為主要照顧者，只能跟小孩關在房間，本來以為遲早中鏢，結果關了7天後，她快篩後驚呆「依舊一條」。貼文一出，許多人也直呼，原PO根本是神選之人。

這位媽媽文中表示，兒子同學確診後第三天，孩子也發燒，PCR結果是陽性，她身為主要照顧者，只能跟小孩關在房間隔離。原本以為跟兒子整天吃喝都一起、晚上睡一起，她不出4天也會中鏢，沒想到不管怎麼做快篩，結果都呈現陰性，雖然不是壞事，但讓她很意外。

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原PO還拿自己不易受孕的體質開玩笑，「我這個超級不易受孕的體質，快篩跟驗孕棒一樣，永遠的一條線」，接著調侃自己，「是的，關了7天，我跟小孩都平安出關，依舊一條，跟每個月的驗孕棒一樣。我努力了3年，無敵絕緣體，以為只有絕緣精子，現在連病毒都絕緣了。」

▲原PO發文調侃自己。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

女網友也在留言處強調，她還是很小心，酒精口罩都不離身，「我也是很怕中獎」，也想過說不定自己已經中過，是完全無症狀的類型，然後就康復了。看到貼文後，許多人忍不住驚呼，「傳說中的天選之人」、「病毒討厭妳是好事啊」、「神選之人呀～跪求基因排列組合和白血球防護升級工程。」

也有人笑呼，「當上帝為妳關了一扇門，同時會幫妳開一扇窗」、「這樣算喜還是算憂」、「我的字典裡沒有兩條線。」有網友則表示，「跟我不易中獎的體質一樣，發票樂透都不會中，病毒也不會中」、「跟我女友一樣，跟我吃喝拉撒睡，沒有就是沒有」、「我男友確診，目前隔離6天了，我都沒任何不適……天選之人？」