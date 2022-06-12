台灣石斑魚被禁　吳釗燮開嗆：想跟大陸自由對等的做生意只會失敗

▲大陸6月13日起暫停台灣石斑魚輸入。（圖／記者林悅翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

大陸日前以「檢出禁用藥物」為由，片面宣布13日起暫停台灣石斑魚輸入。對此，外交部長吳釗燮在外交部推特上發文，批評對岸先是禁台灣鳳梨，如今再阻石斑進口，「想和大陸自由對等的做生意只會失敗，他們透過大量採購及剽竊技術，再將貿易變成武器，這就是中共在做的事」。

繼禁止鳳梨、釋迦、蓮霧輸入大陸，大陸海關總署10日發布最新通知，指從台灣輸入的石斑魚中，多次檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，甚至土霉素超標，為保護消費者，要求各海關從下週一開始暫停台灣石斑魚輸入。

日前才確診的農委會陳吉仲則透過視訊指出，台灣所有輸出石斑魚均符合國際規範及中大陸規定通關，大陸取消輸入台石斑魚輸入，「違反所有國際規範相當清楚」，近期將利用透過雙方協議平台，提供科學證據，要求陸方取消禁令，若無正面回應，不排除到WTO SPS再次申訴。

行政院長蘇貞昌12日也批評，大陸不遵守國際貿易規範不是第一次，「他所謂驗出有用什麼藥劑，我們檢驗完全沒有，我們把相關的科學證據給他，他也已讀不回，這種做法不但蠻橫，而且違背國際貿易慣例」，籲請國人同胞團結一致。

吳釗燮則表示，大陸之前禁止台灣的鳳梨進口，如今則是針對石斑魚，這就是中共會做的事，透過大量採購並剽竊技術，把貿易武器化，和大陸自由且公平的做生意只會失敗，「我們只是讓他們的武器庫中的彈藥越來越多」。

面對大陸施壓，英文名字為Joseph Wu的吳釗燮多次以「JW」署名在推特貼文，盼各界聽到台灣的聲音。

▲外交部推特發文。（圖／翻攝外交部推特）