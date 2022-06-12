台中23歲女坐馬路中遭撞！卡車底拖行數十米　頭顱肢體變形慘死

▲烏日警分局五光派出所，昨晚附近發生一起死亡車禍。（圖／截取自Google Maps）

記者白珈陽／台中報導

台中市烏日區11日晚間發生一起死亡車禍，23歲李姓女子疑獨自坐在環河路二段與五光路口的快車道上，遭駕駛廂型車的蘇姓男子不慎撞上，李女卡在廂型車底被拖行數十公尺，頭顱、肢體變形，當場身亡。蘇男經酒測無酒精反應，詳細車禍情形警方正釐清調查。

台中昨晚有雨，警方調查，蘇姓男子（36歲）11日晚間11時37分，駕駛廂型車沿環河路由東往西方向，行駛至環河路二段與五光路口時，突發現李女在快車道上，因反應不及撞上李女。

台中市消防局表示，昨晚獲報環河路二段靠近溪南橋下有車禍，立即派遣勤工分隊共2車9人前往搶救，到場發現女子受困在廂型車下，經拖吊車將廂型車吊起，發現李女傷勢嚴重，已明顯死亡。

據悉，李女當時疑獨自坐在該路段的快車道上，由於天色昏暗加上正在下雨，廂型車駕駛來不及閃避撞上，李女卡在車底被拖行數十公尺慘亡。李女母親今清晨近5時到案協助警方製作筆錄，稱女兒在3、4年前就讀大學時，就已搬出家裡在外面住，很少與家人聯繫，就她所知，女兒無精神方面疾病也無用藥情形，接到警方通知才知女兒出事。

警方表示，全案報請台中地檢署進行相驗，相關案情將積極調查，並調閱監視器釐清真相及肇事責任。

警方呼籲，用路人應遵照路權優先次序駕駛，駕駛開車應專注，不應疲勞駕駛，不搶快，強行通過路口，呼籲民眾，行車多禮讓，平安有保障，另行人及腳踏自行車用路人於晚間出門，因天色昏暗應穿著亮色服裝或配戴亮光燈飾，以維自身安全。