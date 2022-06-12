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中國大陸暫停台灣石斑魚輸入　國民黨團：政府不要一昧地只想咒罵

▲▼ 石斑魚,北京菜市場,水產,賣魚 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲中國大陸以檢出禁用藥物為由，禁止台灣石斑魚輸入 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者林銘翰／台北報導

中國大陸以檢出禁用藥物為由，禁止台灣石斑魚輸入，國民黨立法院黨團首席副書記長李德維12日表示，假如民進黨政府只用罵就可以解決問題，「我們都支持它去罵」，但是問題只有更加嚴重，希望政府能夠真正解決農漁民的問題，而不是只是一昧地想要咒罵中國大陸。

中國大陸海關總署動植物檢疫司日前通知各直屬海關，以多次從台灣石斑魚檢出禁用藥物及土黴素超標為由，宣布6月13日起暫停台灣石斑魚輸入，如此片面宣布暫停台灣農漁產品進口已非第一次，例如去年2月25日就曾以有3種介殼蟲為由，突襲宣全面暫停台灣鳳梨輸入中國的貿易。

國民黨立法院黨團12日上午召開「防疫選戰超前部署！抹黑打壓地方政府！世界奇觀！」記者會，與會者包括李德維、國民黨團總召曾銘宗。

李德維會後受訪時表示，民進黨政府真的要好好思索，怎麼協助台灣的農漁民，處理當前台灣面臨農漁產的問題，因為從去年到今年，包含鳳梨、釋迦、到現在的石斑魚，「假如民進黨政府只用罵的就可以解決問題，我們都支持它去罵，但是問題解決了嗎？問題只有更加嚴重」。

李德維要求，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲等人，必須真正解決農漁民的問題，而不是只是一昧地想要咒罵中國大陸，相信這樣對農漁民只會有更多的損害，「我們當然希望中國大陸不要因為少數民進黨的人，或者這裡面還有政治問題」。

李德維強調，國民黨團希望保護台灣農漁民的利益，一方面希望中國大陸能夠好好坐下來談，一方面也要求蔡英文政府要確實解決問題，「不要只會罵而已」。

曾銘宗則呼籲，請中國大陸不要傷害無辜的台灣農漁民，同時也要求蔡政府好好溝通，好好溝通才能解決問題，「兩岸好好溝通才能解決問題」。

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