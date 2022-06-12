黃珊珊一句話暗酸蔣萬安　他看完後嘆：狗屁不通

▲台北市副市長黃珊珊。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

年底九合一選舉倒數，有意參選台北市長的副市長黃珊珊，近日因加入民眾黨與否一事引發批評。面對外界質疑，黃珊珊說，「心裡只有政黨利益的人才會一直想政黨利益」，卻被國民黨台北市議員參選人詹為元點出，「聽起來正氣凜然，但實際上狗屁不通」。

黃珊珊擁有親民黨背景，但卻以無黨籍身分擔任台北市副市長，會不會批上民眾黨戰袍角逐市長大位備受關注，不過民眾黨主席、台北市長柯文哲日前透露黃珊珊不會代表民眾黨參選，隨即引發討論，更有不滿聲音稱未入黨卻拿資源。

蔣萬安被問到此事時回應，不管黃珊珊接下來用什麼黨籍參選，「我的價值理念，是不會背棄一路栽培我的政黨」，不論這政黨現在有多艱困，聲勢高或低；黃珊珊則說，入不入黨從來不是壓力，大家都是好朋友，她有自己的娘家、也有打仗的朋友，「大家把餅做到最大，而不是只在餅裡面分位子」，大家不要狹隘的只想著政黨利益，如果把民眾利益放在前面，黨意不要凌駕民意、黨意也不要凌駕良心，政治不難、找回良心而已，把良心找來，很多人就會支持你。

「很多時候政治人物都在講幹話」，詹為元指出，黃珊珊話雖然說的正氣凜然，但實際上狗屁不通，政黨當然有利益，但更重要的是這個黨的核心價值才是吸引民眾以及供民眾選擇的參考。

詹為元表示，如果黃珊珊這段話成立，那她一開始就該選擇無黨籍參政。但為什麼她參加過新黨、親民黨、在立委選舉時選擇跟蔡英文與民進黨合作？如果政黨利益真的對她來說不重要，那她一到選舉就跳船換黨是怎麼回事？還是她的確想的不是政黨利益，而是想著如何透過政黨來成就自己利益？