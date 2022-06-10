勤跑艱困選區搶攻黃珊珊選票？　蔣萬安：選舉沒師父，勤勞就有

▲ 立委蔣萬安。（圖／記者崔至雲攝）



實習記者李密／台北報導

2022縣市長選戰年底投票，各界十分關注候選人動態。國民黨台北市長參選人蔣萬安近期勤跑內湖、萬華等國民黨艱困選區，被問及是否要搶攻台北市副市長黃珊珊的選票？對此，蔣萬安10日表示，每一區都是他努力耕耘的地區，會全力以赴爭取選民認同，「選舉沒師父，勤勞就有」。

蔣萬安10日前往北市警察局萬華分局，致贈多箱飲料慰問一線員警。被問及9日台北市議員王世堅質詢時說「感情上，百分百支持黃珊珊」，是否為白綠合的起手式？蔣萬安表示，看得出來是各自在拉抬自己的候選人，但質詢時間談論選舉，覺得很可惜，應好好聚焦市政議題，集思廣益讓台北更好。

另外被問到王世堅說「有事黃珊珊、沒事蔣萬安」是不是藍白合的可能？蔣萬安回應，選舉還有一段時間，各種政治上的算計，並不是市民樂意看到的。

針對媒體提問是否因為黃珊珊是軍警世家出身，今天致贈多箱飲料慰問員警的動作是劍指黃珊珊，想搶攻選票？蔣萬安表示，不需有這麼大的聯想，強調在疫情期間，民眾對政府防疫工作相當不滿，如何幫民眾度過危機，還有後續經濟復甦，都是北市府責無旁貸的工作。

對於國民黨青年被黃珊珊團隊挖角一事，蔣萬安認為，沒獲得提名的年輕朋友有自己的想法，個別狀況不一定能代表基層情形。他會持續跟各方意見領袖包括市民、基層里長、市場商圈請益傾聽，了解並解決地方問題，才是他最重要的任務。

▼蔣萬安10日慰問北市警察局萬華分局一線員警。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）