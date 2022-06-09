　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅「感情上支持黃珊珊」　柯P大讚真男人：謝謝他有良心講真話

記者趙蔡州／綜合報導

台北市議員王世堅9日質詢時，被市長柯文哲反問，會不會支持黃珊珊選下一屆台北市長，他脫口說「我感情上，百分百支持黃珊珊」，引發熱議。柯文哲9日晚間表示，他要特別謝謝王世堅有良心、講真話，也要鼓勵對方應該堅定支持黃珊珊到底，「別做個只聽黨意，違背自己良心的民代」。

柯文哲9日晚間在臉書表示，有扶龍王之稱的王世堅議員，每次總質詢都會送他禮物，「今天送了我一面鏡子，要我看看自己的靈魂，承認錯誤、從中學習」、「我也希望王議員照鏡子時，面對自己的內心，不要黨意凌駕民意，更不要讓黨意凌駕自己的良心」。

▲▼柯文哲挺黃珊珊挖腳大柯黑　王世堅：感情上百分百支持。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

▲被問會不會支持黃珊珊選下一屆台北市長，王世堅說：「我感情上，百分百支持黃珊珊」。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

柯文哲說，今天王世堅議員問他，會不會支持黃珊珊選下一屆台北市長，他立刻回答當然，並反問一句「那你呢」，「果然真男人議員馬上坦承，感情上，他百分之百支持法學素養深厚、堅毅強韌的黃珊珊，而且黃珊珊當選市長，也是台北市議會的光榮」。

他最後感嘆，可惜王世堅最後補上一句，理智上必須支持黨籍的候選人，儘管如此他仍要特別謝謝王世堅有良心、講真話，「我也要鼓勵王議員，跟我一樣堅定支持黃珊珊到底，別做個只聽黨意，違背自己良心的民代，加油，世堅！」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「政壇少數說真話的男人」、「王世堅議員真的太可愛了」、「好啦，祝您們白頭到老」、「世堅真的很棒」、「有趣的互動」，甚至連黃珊珊都現身回覆「我好像變成電燈泡」，留言吸引超過3千人按讚討論。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
8歲就當周杰倫伴舞！　他「暴風抽高182cm」帥到凱渥破格錄
26歲女冒菜花！治3個月「全部長回來」癢爆崩潰　吐一句話醫心
快訊／農委會主委陳吉仲晚間確診　有完成3劑接種
基隆「扭扭姐」擠進車底！詭異蠕動4秒　機智車主一句話逼退
被偷拍！黃小柔「下衣失蹤」網：太性感了
快訊／立法院副院長蔡其昌確診　「害寶貝女兒無法參加畢業典禮」
明天是「天赦日」！專家教1招消災解厄　最強轉運時間點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／立法院副院長蔡其昌確診　「害寶貝女兒無法參加畢業典禮」

桃園快篩劑包裝曝光　議員酸：民進黨要開記者會罵鄭文燦？

王世堅「感情上支持黃珊珊」　柯P大讚真男人：謝謝他有良心講真話

陳時中指1922是委外通報諮詢服務　她痛批：編列預算設置是花假的？

快訊／打高端入境菲律賓免隔離　外交部讚提升旅行便利

國合會曝「台灣模式」意義　吳釗燮發明新單字「kui-de-ble」

王世堅「感情上」100％挺黃珊珊　本人親回：感謝柯黑跟柯P共同支持

蔡英文3度登哥本哈根民主峰會　林昶佐明座談「對抗中國威權主義」

朱立倫提「親美不親中」　他批最爛黨主席：路線跟蔡英文有何區別？

「民進黨利用恩恩爸」　國民黨：政治操作造成家屬二次傷害

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

路易小王子對媽「做鬼臉.摀嘴」　「氣噗噗表情包」..凱特王妃超無奈XD

快訊／立法院副院長蔡其昌確診　「害寶貝女兒無法參加畢業典禮」

桃園快篩劑包裝曝光　議員酸：民進黨要開記者會罵鄭文燦？

王世堅「感情上支持黃珊珊」　柯P大讚真男人：謝謝他有良心講真話

陳時中指1922是委外通報諮詢服務　她痛批：編列預算設置是花假的？

快訊／打高端入境菲律賓免隔離　外交部讚提升旅行便利

國合會曝「台灣模式」意義　吳釗燮發明新單字「kui-de-ble」

王世堅「感情上」100％挺黃珊珊　本人親回：感謝柯黑跟柯P共同支持

蔡英文3度登哥本哈根民主峰會　林昶佐明座談「對抗中國威權主義」

朱立倫提「親美不親中」　他批最爛黨主席：路線跟蔡英文有何區別？

「民進黨利用恩恩爸」　國民黨：政治操作造成家屬二次傷害

遭酸「聲音像海綿寶寶」　《聲林》張凱喆上電台大方狂飆魔性笑聲

「知道能力不是那麼好」　蔡鎮宇首座MVP獻家人

PLG生涯單場新高12助攻　楊敬敏提醒：我們沒有明天！

清冠一號有正確吃法！中醫師全聯會解答　治療長新冠也有效

TOYOTA GR86北美限量登場！擁專屬亮橘烤漆　配備燻黑尾排+擾流板

蔡鎮宇努力首奪MVP　曾總：往後還有更多次

推動台中捷運藍線　盧秀燕「樂觀其成」、蔡其昌「全力支持」

快訊／農委會主委陳吉仲晚間確診　有完成3劑接種

男歌手染疫忍痛中斷演唱會！　連金曲獎也槓龜...悲喊：我走心了

攻城獅第一次關門太緊繃　綸總盼楊敬敏不要再投進困難球

臉書曝光！F級女模「狂搖猛騎」49秒影片瘋傳　網友看到手機沒電

政治熱門新聞

直擊／立院打架「揚名國際」？　斯洛伐克議員參觀國會不忘模仿

北市殯葬處秘書被爆「打麻將喬事」　柯文哲怒了

快訊／美國對台軍售1.2億美元艦艇零附件　拜登政府今正式通知

快訊／卓冠廷公布中和衛生所分機　第一線電話被打爆

從美回來讚台灣好太多　沈富雄：美國只贏我們國旗歌前8字

立院副院長蔡其昌確診　女兒無法參加畢典

恩恩事件延燒！新北送「所有資料」至檢調　含報案音檔、橫向聯繫內容

消防局遭惡搞「演員訓練班」　侯友宜心寒：他們為這座城市救護、救災

許淑華告網友誹謗　竟是「陳佩琪姊妹淘小孩」

柯文哲酸陳時中「每天報明牌報上癮」

快訊／柯志恩鬆口朱立倫要她選高雄市長　「若民調最高就認了」

柯文哲挺黃珊珊挖腳大柯黑　王世堅：感情上百分百支持

陳其邁遭批自信又自大？　醫界大老分享貼身觀察：他問遍全台專家

恩恩爸喪子要不到真相　柯文哲：我的話就全部拿出來

更多熱門

相關新聞

王世堅「感情上」100％挺　黃珊珊回

王世堅「感情上」100％挺　黃珊珊回

台北市議員王世堅9日質詢時問到，「我現在高度質疑，你會放生黃珊珊」，追問柯文哲到底會不會支持黃珊珊到底？柯則強調，會，還反過來喊話王也應堅定支持黃珊珊。王世堅則說，感情上，百分百支持黃珊珊，但理智往往戰勝感情，「理智上我一定要支持民進黨推出來的市長候選人」。對此，當事人黃珊珊只在臉書上簡短回應，「感謝柯黑跟柯P的共同支持，我好像電燈泡。」

許淑華告網友誹謗　竟是「陳佩琪姊妹淘小孩」

許淑華告網友誹謗　竟是「陳佩琪姊妹淘小孩」

恩恩爸喪子要不到真相　柯文哲：我的話就全部拿出來

恩恩爸喪子要不到真相　柯文哲：我的話就全部拿出來

被政風處長當面批評　柯：無需未審先判

被政風處長當面批評　柯：無需未審先判

王世堅送鏡子　要柯文哲「看看自己的靈魂」

王世堅送鏡子　要柯文哲「看看自己的靈魂」

關鍵字：

王世堅柯文哲黃珊珊

讀者迴響

熱門新聞

網紅夫妻證實:已和平離婚

蕭敬騰長居成都　經紀公司曝原因

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

買房8年就繳清貸款　人妻曝開銷網看傻了

3個月2度染疫！女子轟「無敵星星騙人」：第2次更想死

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

桃山女山友亡　救難人員徒步運下山

快訊／死亡暴增211例「連兩天破紀錄」　今本土+72921

偶像老闆施暴練習生！網憑4線索搜索瘋猜是他

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

今年共3波！梅雨要掰了　颱風季將登場

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面