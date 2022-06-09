王世堅「感情上支持黃珊珊」　柯P大讚真男人：謝謝他有良心講真話

記者趙蔡州／綜合報導

台北市議員王世堅9日質詢時，被市長柯文哲反問，會不會支持黃珊珊選下一屆台北市長，他脫口說「我感情上，百分百支持黃珊珊」，引發熱議。柯文哲9日晚間表示，他要特別謝謝王世堅有良心、講真話，也要鼓勵對方應該堅定支持黃珊珊到底，「別做個只聽黨意，違背自己良心的民代」。

柯文哲9日晚間在臉書表示，有扶龍王之稱的王世堅議員，每次總質詢都會送他禮物，「今天送了我一面鏡子，要我看看自己的靈魂，承認錯誤、從中學習」、「我也希望王議員照鏡子時，面對自己的內心，不要黨意凌駕民意，更不要讓黨意凌駕自己的良心」。

▲被問會不會支持黃珊珊選下一屆台北市長，王世堅說：「我感情上，百分百支持黃珊珊」。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

柯文哲說，今天王世堅議員問他，會不會支持黃珊珊選下一屆台北市長，他立刻回答當然，並反問一句「那你呢」，「果然真男人議員馬上坦承，感情上，他百分之百支持法學素養深厚、堅毅強韌的黃珊珊，而且黃珊珊當選市長，也是台北市議會的光榮」。

他最後感嘆，可惜王世堅最後補上一句，理智上必須支持黨籍的候選人，儘管如此他仍要特別謝謝王世堅有良心、講真話，「我也要鼓勵王議員，跟我一樣堅定支持黃珊珊到底，別做個只聽黨意，違背自己良心的民代，加油，世堅！」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「政壇少數說真話的男人」、「王世堅議員真的太可愛了」、「好啦，祝您們白頭到老」、「世堅真的很棒」、「有趣的互動」，甚至連黃珊珊都現身回覆「我好像變成電燈泡」，留言吸引超過3千人按讚討論。

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