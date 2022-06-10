獲王世堅「感情上」支持　黃珊珊：要爭取更多人支持

▲台北市副市長黃珊珊市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市副市長黃珊珊10日出席「2022台北國際連鎖加盟創業展-夏季展」，受訪時談到王世堅表態「感情上」支持，她表示，跟王世堅同事20年，本來就是很好的朋友；她強調，還是要爭取更多人支持，這些同事，包括老同事都要爭取他們支持。

針對王世堅稱感情上支持，黃珊珊說，她跟王世堅同事20年，本來就是很好的朋友，他應該是理智上支持我才對，剛好反過來；黃說，還是要爭取更多人支持，這些同事，包括老同事都要爭取他們支持。

而王世堅因為罵的人都官運亨通，而有了「扶龍王」的稱號，是否會希望他稍微罵妳一下？黃珊珊笑說，「有啊，我說你不能每天稱讚我，他說可是我罵不出來」。

王世堅昨與柯文哲在議會一來一往對話，黃珊珊在臉書笑稱自己像電燈泡。對此，她解釋，昨天那個場合感覺自己插不上話，後來幕僚剪來剪去，好像是他們倆個對話很有趣，所以就覺得好像很礙眼，也不知道該說些什麼，覺得自己很多餘，就讓他們去發展。

另外，傳出國民黨大安文山議員初選落敗的周家宏，將加入競選團隊？黃珊珊說，人才是寶貝，不管是什麼人才都會盡量爭取，很多工作需要很多人幫忙，求才若渴，包括各位，我們每個人看到好的人才都應該爭取。