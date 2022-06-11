再等一天！好天氣要回來了　下波梅雨彈轟台時間曝

▲氣象局預報員葉致均。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李姿慧／台北報導

穩定好天氣就快回來了，天氣風險公司表示，鋒面明(6/12)下半天會開始逐漸減弱、北抬，穩定好天氣就快回來了，大家再等一天。氣象局表示，下週三、下週四(6/15~6/16)鋒面將南壓到台灣北部附近，降雨將增強。

天氣風險公司表示，由測站風向可看出地面鋒又移到台灣中北部上空，不過降雨型態有點不同，中午到目前為止仍然以中北部山區午後雷陣雨為主。稍後降雨型態將有些改變，主要是海峽有一波寬廣的西南風對流正在接近，預計傍晚到上半夜將會影響到西半部地區，有雷雨、較大雨勢機會，請留意天氣變化。鋒面明下半天會開始逐漸減弱、北抬，穩定的好天氣就快回來了，大家再等一天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預報員葉致均表示，週日(6/12)鋒面遠離，水氣仍偏多，附近降雨明顯，降雨會隨時間越晚逐漸緩和；下週一、下週二(6/13~6/14)天氣穩定，台灣附近處西南風環境，中南部地區清晨到上午有零星降雨，其他山區有午後局部雷陣雨，西南風偏強，東南部會有焚風機會。

▲氣象局公布雷達合成回波圖。（圖／氣象局提供）

至於下週三、下週四(6/15~6/16)鋒面位子逐漸往南壓到台灣北部附近，降雨會比較明顯，尤其西半部地區，東半部還是以午後降雨為主。下週五、下週六(6/17~6/18)鋒面將慢慢遠離，但仍處偏西南風環境，水氣較多，中南部地區和東南部可能會有局部短暫陣雨。

天氣風險公司也表示，下週的天氣仍然有不少變化，下週一、二都是西南風主導的天氣，中南部清晨到上午有局部短暫陣雨，午後各地山區、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，背風側的北部、東半部要留意容易有高溫出現。

下週三北方的鋒面系統有機會再往南接近台灣，雖然目前的預報還不會直接來到台灣上空，但仍然會帶來不穩定的環境，預估各地降雨機率會再度提高，都可能局部短暫陣雨發生，以白天時段機會較高。下週四、五鋒面再逐漸往北遠離，台灣附近轉西南至偏南風影響，風速較弱，各地上午天氣多雲或晴，午後都容易有熱對流雲系發展帶來雷陣雨。