明天防劇烈天氣！下週又有鋒面襲台　梅雨結束時間點曝

▲氣象局預報員朱美霖說明未來一週天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李姿慧／台北報導

受鋒面接近影響，明西半部降雨機率增，中部以北有局部大雨，氣象局表示，下週一、下週二降減緩，但又有一道鋒面接近，下週三、下週四將轉為不穩定天氣，降雨機率增。天氣職人吳聖宇則表示，下週五過到下週末，台灣再度回到夏季型，今年梅雨應該差不多就此告一段落。

氣象局資深預報員朱美霖表示，今天到週日台灣附近受鋒面在北部、近海排徊，天氣不穩定，各地容易短暫陣雨雷雨，今天降雨趨緩，明(6/11)天週六鋒面接近台灣，西半部降雨增多，中部以北有局部大雨機率；週日(6/12)過後鋒面逐漸北抬，下週一、下週二(6/13~6/14)台灣轉西南風影響環境，整體降雨減緩，中南部有短暫降雨，其他地區多雲到晴，中午過後有局部雷陣雨；下道鋒面影響時間落在下週三到下週四(6/15~6/16)。

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朱美霖表示，今天晚間鋒面逐漸北抬，明天鋒面稍微接近台灣附近，明天鋒面南移接近台灣，環境更加不穩定，整體降雨增多，北台灣降雨時間比較長，西半部有短暫陣雨和雷雨，中部以北留意局部大雨，延續到周六晚間，仍有降雨情況；週日鋒面北移，比週六降雨減緩；下週一、下週二(6/13~6/14)水氣減少，迎風面中南部有間歇性短暫陣雨，其他多雲到晴，下週三下週四(6/15~6/16)有下道鋒面接近，環境變得不穩定，西半部降雨增加，東半部中午過後會有局部午後雷陣雨。

▲氣象局預報員朱美霖說明未來一週天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

朱美霖表示，下週一週二天氣熱，高溫可到32度到35度，東南部有焚風，留意高溫，注意防曬和防中暑；下週三下週四西半部降雨機率提高，今明兩天鋒面在台灣附近，西南沿海有較強陣風，今明金馬有局部霧。

天氣職人吳聖宇則在臉書上表示，下週一、二(6/13~6/14)鋒面位置北退到長江以南，台灣附近在高壓邊緣偏南到西南風環境內，中南部為迎風面，可能有零星局部短暫陣雨機會，主要降雨偏向山區午後發展的熱對流雷雨，屬於夏季型的天氣型態，溫度持續偏高，各地高溫可到32-34度，中南部近山區可能有35-36度高溫，東南部的台東一帶要留意氣流過山下沉增溫的極端高溫發生機會。

下週三、四(6/15~6/16)則因為鋒面上低壓波動發展加深，鋒面又有機會接近到北部海面，台灣附近大氣不穩定度提高，預估會反應在午後熱對流加強的情況下，但實際的影響程度還有待觀察。

▲中央氣象局地面天氣圖。（圖／氣象局提供）

吳聖宇表示，下週五(6/17)之後到下週末(6/18~6/19)高壓增強，鋒面北退，而且會退得更加北邊，台灣的天氣再度回到夏季型，降雨也會更偏向山區午後的局部雷雨，「整體來說會比6/13~6/14更穩定，溫度也可能會更熱一些。如果沒什麼意外的話，今年的梅雨應該差不多就此告一段落」，接下來就是要等颱風或熱帶擾動的發展，暫時來看還沒有明顯的訊號，下旬之後有待持續觀察留意。