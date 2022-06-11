午後雨彈再空襲　下週另一道鋒面「南壓」時間曝光

▲氣象局說明未來一週天氣狀況。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李姿慧／台北報導

今(6/11)上午10時18分氣象局針對台南市和高雄市2縣市發布大雷雨訊息，雨勢將狂炸1小時，氣象局表示，鋒面中午抵台上空，午後台灣地區降雨明顯；下週一和二天氣穩定，下週三、四鋒面南壓台灣北部，降雨明顯。

預報員葉致均表示，台灣海峽有對流雲系發展，氣象局稍早對台南、高雄發布大雨特報，鋒面位子落在北部海面，中午前後會抵達台灣上空，中午之後，台灣地區降雨會比較明顯，配合午後熱力作用，山區會有局部大雨機率，對流雲系移入台灣上空，有較大局部雨勢發生，西半部和東北部要留意局部大雨，降雨延續到晚上仍明顯；溫度上，沒有下雨時高溫悶熱，可到30度到33度，低溫24度到25度。

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▲氣象局說明未來一週天氣狀況。（圖／翻攝氣象局直播）

至於未來一周天氣，葉致均表示，週日(6/12)鋒面遠離，水氣仍偏多，附近降雨明顯，降雨會隨時間越晚逐漸緩和；下週一、下週二(6/13~6/14)天氣穩定，台灣附近處西南風環境，中南部地區清晨到上午有零星降雨，其他山區有午後局部雷陣雨，西南風偏強，東南部會有焚風機會。

下週三、下週四(6/15~6/16)鋒面位子逐漸往南壓到台灣北部附近，降雨會比較明顯，尤其西半部地區，東半部還是以午後降雨為主。

▲氣象局說明未來一週天氣狀況。（圖／翻攝氣象局直播）

葉致均表示，下週五(6/17)鋒面北抬，還是有降雨狀況出現，但跟下週三和下週四相比，雨勢較為緩和；中南部還是有局部降雨機會，其他地區午後降雨為主。

葉致均提醒，下週鋒面靠近時，天氣會不穩定，沒下雨時天氣悶熱，下週一和下週二東南部留意焚風。