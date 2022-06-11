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估移工匯兌每月1.5億收益　高嘉瑜：應記取「2屍4命」整頓地下市場

▲李姓夫妻陳屍高鐵桃園站一處私人停車場。（圖／記者楊淑媛攝）

▲李姓夫妻陳屍高鐵桃園站一處私人停車場的休旅車內。（圖／記者楊淑媛攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市一對從事移工仲介的李姓夫妻昨被發現陳屍桃園高鐵站外的停車場，警方初判是與泰籍兇嫌因分潤糾紛而慘遭殺害。對此，民進黨立委高嘉瑜表示，因移工地下匯兌檯面下的利潤龐大，進而成為兇殺案的主因，希望主管機關痛定思痛，好好整頓長期以來地下匯兌猖獗所導致的社會、金融問題。

警方昨獲報後，在桃園高鐵站一處私人停車場內一輛白色休旅車的後車廂發現李姓夫妻屍體，初判兩人死亡約兩天，疑遭鈍氣爆頭；而從監視器畫面可見，兇嫌將車輛停在停車場後，拿了一袋行李就緩步離開，途中疑心虛「3度回頭看」。

警方也指，李姓夫婦是泰國籍，妻子已有台灣身分證，且身懷龍鳳胎，丈夫則來台依親；兇嫌則原為泰國籍，已歸化台灣。李姓夫妻疑與兇嫌合夥從事人力仲介，替外籍勞工安排工作，但疑因分潤糾紛而慘遭殺害，目前兇嫌已逃回泰國，將由刑事局駐泰國聯絡官通知泰國警方發布通緝。

對此，高嘉瑜11日下午表示，據勞動部統計，來台就業的外籍移工在2019年達到近72萬人歷史新高，近兩年則受到疫情影響，移工人數略減至約70萬人。但如以外籍移工每月約有100萬筆跨國匯款、每筆匯款平均收取150元手續費計算，移工匯兌創造的手續費收益光1個月就高達1.5億元，且台灣缺工問題嚴重，基礎建設、長照人才的需求有增無減，使得移工跨國匯兌的規模及金額越來越龐大。

高嘉瑜說，據相關資料，外籍移工幾乎8成透過地下匯兌及非合規交易匯款，最主要除了移工不懂金融法規，還是習慣去傳統的雜貨店交易；更因爲雜貨店法遵、洗防成本低，所以匯率隨便開隨便喊，便宜的手續費及匯差就是最大優勢。

高嘉瑜表示，這種地下交易往往透過「現金」或「代收代付」方式流通，背後還有洗錢或詐騙疑慮，是金融監理的一大漏洞，且對移工也沒有保障。但因為主管機關長期消極不作為的態度反而讓有執照的業者沒有競爭力，地下匯兌更明目張膽。

高嘉瑜說，這次因移工地下匯兌檯面下的利潤龐大，進而成為兇殺案的主因，也希望主管機關痛定思痛，好好整頓長期以來地下匯兌猖獗所導致的社會、金融問題。

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