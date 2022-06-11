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社會 社會焦點 保障人權

2屍4命！夫妻搭肩恩愛過馬路　奪命45分鐘最後身影完整曝光

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

高鐵桃園青埔站附近停車場昨(10日)驚傳泰裔夫妻2屍4命血案，警方初步了解，兇嫌與夫妻倆在土城合夥經營人力仲介公司，但卻因分潤問題而出現齟齬，8日當天雙方相約談判後，夫妻倆即失去今訊，直到10日才被發現陳屍在停車場BMW X4休旅車後車廂，屍水已經外流。警方調閱監視器，發現夫妻倆最後於8日晚間10時許出現在土城移工宿舍對面停車場，自此斷了音訊。

警方調查，死者夫妻均姓李，且都是泰國籍，妻子李女早在高中時就已在台灣生活，並已取得台灣身分證，而丈夫則是來台依親，夫妻倆結婚後與泰籍兇嫌在土城合夥經營人力仲介公司，替移工安排工作，但近日雙方卻因分潤、金錢糾紛而引發爭執，並相約在8日晚間談判，不料夫妻兩人自此即失去音訊，親友均聯繫不上，直到10日上午才接到一通疑似兇嫌電話，冷冷說一句「高鐵青埔站」隨即掛斷，親友直覺有異，立即前往現場，果真在一旁民營停車場發現李男BMW X4休旅車，打電話報警後，才於後車廂中發現夫妻2人遺體，現場還留了一地屍水。

▲▼高鐵站前停車場2屍4命案，死者最後身影曝光。（圖／記者陳雕文攝）

▲8日晚間10時01分，李姓夫妻將車開回移工宿舍對面停車場。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼高鐵青埔站前停車場2屍4命，泰裔夫妻最後身影曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲停好車後夫妻倆於10時05分一起過馬路。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方調閱監視器追查，發現8日晚間李姓夫妻還曾出現在土城移工宿舍對面停車場，監視器拍下，晚上10時01分，車子開回停車場，10時05分夫妻倆停好車後一同走出停車場，大腹便便的李女還搭著丈夫的肩一起過馬路，不難看出夫妻感情相當好；隨後10時15分，太太一個人走回停車場，10時18分丈夫也跟著往停車場走去，自此監視器未再拍到2人身影，直到半小時後、深夜10時48分，該輛BMW X4休旅車從停車場駛出，目前尚無法確認，這空白的30分鐘發生了什麼事、夫妻是否就在這段時間內遇害。

據研判，這對夫妻被發現時已經死亡2天，2人疑似遭鈍器爆頭致死，且妻子李女還懷有龍鳳胎，幼小的生命還來不及出世，一家4口即慘遭殺害。警方調查發現，兇嫌將車開到青埔站旁停車場後，即拿起一袋行李緩步離開，態度從容冷靜，隨後搭機出境逃回泰國。目前刑事局駐泰國聯絡官已通知泰國警方，將發布通緝將兇嫌緝拿到案。

▲▼高鐵站前停車場2屍4命案，死者最後身影曝光。（圖／記者陳雕文攝）

▲10時15分、18分夫妻倆一前一後走回停車場。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼高鐵青埔站前停車場2屍4命，泰裔夫妻最後身影曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲10時46分該輛休旅車開出停車場，夫妻2人就此失聯。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▼警方直到10日才在青埔站旁停車場發現休旅車，夫妻2人遺體被塞在後車廂，地面流淌屍水。（圖／記者楊淑媛攝）

▲▼桃園高鐵站前雙屍命案！男女疑遭殺害塞進休旅車後車廂。（圖／記者楊淑媛攝）

▲▼夫妻遭棄屍高鐵桃園站附近停車場一車後車廂，地面留下屍水。（圖／記者楊淑媛攝）

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