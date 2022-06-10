快訊／桃園高鐵站前2屍4命！家屬攜4牌位回停車場招魂　畫面曝光

記者沈繼昌、趙蔡州／新北報導

新北市一對李姓夫妻日前遭到殺害，10日被發現棄屍在桃園高鐵站前的停車場，遺體被塞進一輛BMW休旅車的後車廂。死者家屬10日晚間8點多回到桃園高鐵站前的停車場舉辦招魂儀式，四個牌位代表李姓夫妻以及女方懷著的龍鳳胎寶寶。

▲桃園高鐵站前2屍4命，家屬10日晚間回到停車場招魂。（圖／記者沈繼昌攝）

死者李女的姊姊、姊夫10日晚間攜4個牌位回到停車場招魂，儀式後向記者透露，李女高中就來台灣唸書，李男則是來台灣工作，兩人相識後才結婚的。

據悉，死者夫妻都姓李並同為泰國人，不過妻子已取得台灣身分證，歸化成台灣人，丈夫則是從泰國來台灣依親太太，兩人與人合夥在新北市土城經營泰國移工仲介生意，不料日前疑似與合夥人有金錢糾紛，8日相約到新北市土城區談判，隨後音訊前無。

▲桃園高鐵站前2屍4命，家屬10日晚間回到停車場招魂。（圖／記者沈繼昌攝）

夫妻失蹤後，家屬心急如焚不斷尋找，在得知2人與合夥人有金錢糾紛後，打電話向對方詢問，但對方僅回青埔高鐵站，就馬上掛電話。親友前往搜尋後，在高鐵站前停車場找到夫妻的BMW休旅車，但未發現2人，現場有濃濃腐臭味，車輛後方更流了一地屍水，經報警處理後，才在後車廂找到夫妻遺體。

警方調查，涉事BMW於9日凌晨出現在青埔高鐵站附近，嫌犯把車子停在車站前一處停車場後，隨即改搭計程車逃跑。檢方初步相驗遺體，發現夫妻死亡約2天，女生還懷有5個月身孕，且疑為龍鳳胎，2人頭部均有鈍器傷勢，疑遭兇嫌持鈍器爆頭，全案朝殺人方向偵辦。