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桃園2屍4命夫妻遭塞後車廂　凶嫌竟打電話給家屬「去高鐵站找找」

▲▼夫妻遭棄屍高鐵桃園站附近停車場一車後車廂。（圖／記者楊淑媛攝）

▲警方獲報到場，在BMW休旅車後方發現了一地屍水。（圖／記者楊淑媛攝）

記者柯沛辰、邱中岳、陳雕文／桃園報導

桃園高鐵站10日驚傳2屍4命，一對年約30多歲的李姓夫妻陳屍在休旅車後車廂，女性死者已有5個月身孕，是龍鳳胎。據悉，家屬10日上午才接到疑似兇手來電，但對方只說了一句「高鐵青埔站」隨即掛掉電話。家屬尋人心切，循線索來到高鐵站，先找到夫婦倆的車，怎料最後只找到2具冰冷遺體。

初步了解，男性死者疑似與兇嫌合夥從事人力仲介，專門幫外籍移工媒合工作，但近日疑似因金錢糾紛發生爭執，8日相約到新北市土城區談判，隨後音訊前無。

▲▼高鐵2屍4命案，新北土城區延壽路的案發地。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北土城區延壽路，死者疑似在此談判並慘遭殺害。（圖／記者陳雕文攝）

家屬心急如焚，多方打探下僅知2人近日與一名泰籍男子有金錢來往，不料今天早上接到電話，對方僅報上「高鐵青埔站」隨即掛斷。

家屬感到莫名，主動前往桃園高鐵站尋人，先是在停車場找到夫妻倆的BMW休旅車，隨後報警處理，怎料警方到場後才驚見夫妻倆已經遇害，被塞在後車廂。

▲▼夫妻遭殺害棄屍在高鐵桃園站。（圖／記者楊淑媛攝）

▲兇嫌曾囂張打給家屬「去高鐵青埔站找找」。（圖／記者楊淑媛攝）

現場初步確認，李姓夫妻倆死亡約2天，疑遭兇嫌持鈍器爆頭，目前初步懷疑是金錢糾紛遭合夥人痛下殺手，再載屍到青埔高鐵站棄屍。

據悉，夫妻兩人都姓李，都是泰國人，其中女性死者已拿到台灣身分證，而且懷胎5個月，丈夫則是來台依親。

至於兇嫌身分，原先為泰國籍，但已歸化台灣籍，領有本國籍身分證，目前已出境逃回泰國。刑事局駐泰國聯絡官將通知泰國警方發布通緝。

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